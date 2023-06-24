Рак убивает себя: почему киты не болеют раком

А вы знали, что киты почти не болеют раком? За этот эволюционный бонус отвечает парадокс Пето – противоречие, которое заключается в устойчивости крупных организмов к раковым опухолям. Чем больше по размеру животное, тем реже оно умирает от рака. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

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Рак возникает в результате мутации клеток, в какой-то момент они начинают бесконтрольно делиться и перестают вовремя погибать – нарушается процесс апоптоза. В больших организмах вероятность рака выше, потому что они содержат больше клеток, это логично. Поэтому крупные собаки чаще болеют раком, чем маленькие.

При этом разные виды животых под это правило не подходят: слоны болеют раком в полтора раза реже, чем собаки и в пять раз реже людей. А синие киты практически не болеют, хотя мутации в их клетках происходят, но процесс не развивается до опасной стадии заболевания. Во-первых, за это отвечает ген TP53, который позволяет атипичным клеткам делиться.

Во-вторых, это обусловлено эволюцией. Чтобы создать крупные долговечные организмы, природа научила их справляться с раком. Побочный эффект этой сверхсилы – сниженная фертильность. Например, мыши часто умирают от рака и мало живут, но оставляют после себя много потомства.

Человек и горбатый кит имеют одинаковую продолжительность жизни. Но за одно время человек может родить больше детей, чем морское млекопитающее. Исследователи пытались ввести копии гена TP53 мышам, и те продемонстрировали повышенную способность к подавлению опухоли. Однако начали быстро стареть и не успевали оставить потомство.