Откуда взялся мем про британских ученых

"Британские ученые" в интернете — это знаменитая штука про псевдоэкспертов, которые подтверждают или опровергают безумные и странные факты, а их исследования не представляют реальной ценности. "Рамблер" расскажет, откуда появился этот мем.

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Шутка про британских ученых появилась еще в 2000-х. Впервые понятие сформировалось в 2003 году в российском блоге Dirty.Ru, появилось более сотни публикаций на эту тему, и, как принято говорить, они завирусились.

СМИ стали активно писать о необычных научных фактах без ссылок на авторитетные ресурсы. Журналистам было лень копаться в исследованиях, поэтому статьи просто начинались с фразы о том, что и когда доказали британские ученые. А порой открытия действительно были, но в погоне за кликбейтным заголовком суть исследования менялась.

Потом исследователи из университета Кардиффа проанализировали этот феномен и поняли, что материалы начинают претерпевать изменения уже на уровне пресс службы университета. Так как порой туда берут случайных людей. Вчера они писали обзоры о моде, а сегодня — отчеты о научных исследованиях.

Великобритания играет важную роль в развитии ученых, а в большая доля научных публикаций принадлежит именно британским ученым. В стране находятся Оксфорд и Кембридж – старейшие университеты в мире, а также много ресурсов для финансирования научной деятельности.