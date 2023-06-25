«Русская амазонка»: судьба самой опасной женщины в истории России

В разные исторические эпохи и в разных частях света, когда из-за постоянных войн ряды мужчин сильно редели, женщины создавали свои боевые отряды. В России в период Первой мировой войны тоже появились так называемые женские батальоны смерти. Во главе первого такого подразделения встала Мария Бочкарева - одна из самых несчастливых и неординарных женщин того тяжёлого времени.

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Как складывалась жизнь будущей героини

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Мария Леонтьевна Фролкова родилась в 1889 году в Новгородской области в очень бедной крестьянской семье. Когда Марусе исполнилось шесть лет, семья в поисках лучшей доли перебралась в Томск, так как переселенцам в Сибирь правительство обещало немалые льготы. Но надежды не оправдались. В 8 лет девочку отдали «в люди». Маруся работала с утра до ночи, терпела постоянный голод и побои.

В ранней юности Мария познакомилась с поручиком Василием Лазовым. В стремлении вырваться из окружающей ее беспросветной обстановки девушка бежала с ним из родительского дома. Однако поручик опозорил её и бросил. После возвращения домой Мария так жестоко была избита отцом, что получила сотрясение мозга. Затем в 15 лет Марию выдали замуж за ветерана японской войны Афанасия Бочкарёва. Брак оказался неудачным: муж сильно пил и бил молодую жену. Мария пыталась сбежать от него и как-то устроиться в жизни, но муж находил её, возвращал домой и все продолжалось по-старому. Девушка неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. В последний раз её спас разбойник и картёжник Янкель Бук, входящий в международную банду хунхузов. Он не дал ей выпить стакан уксуса. Мария стала его сожительницей.

Спустя некоторое время Янкель Бук был пойман и сослан. Бочкарёва последовала в ссылку за ним. Но там и он начал пить и заниматься рукоприкладством. Есть свидетельства, что однажды Бук, заподозрив подругу в измене, пытался ее повесить. Мария поняла, что попала в очередную ловушку, и её деятельная натура стала искать выход. Она отправилась в полицейский участок, где рассказала о многих нераскрытых преступлениях своего сожителя. Однако этот поступок только ухудшил её положение.

Когда началась Первая мировая война, Бочкарёва обратилась к командиру томского батальона с просьбой зачислить её в солдаты. Командир отшутился и посоветовал ей обратиться к самому императору. Однако существование Марии было настолько ужасно, что она действительно решилась на этот шаг: нашла человека, который помог ей составить и отправить Николаю II телеграмму, в которой она просила зачислить её в действующую армию. Видимо, телеграмму писал профессионал, потому что царь согласился на такое нарушение армейской дисциплины.

Жизнь среди солдат и участие в сражениях

Когда Мария Бочкарёва попала на фронт, однополчане восприняли её иронично. Её военное прозвище было «Яшка», по имени второго мужа. Мария вспоминала, что первую ночь в казарме она провела, раздавая тумаки своим соратникам. Она старалась посещать не солдатскую баню, а городскую, где в неё с порога запускали чем-нибудь тяжёлым, принимая за мужчину. Позже Мария стала мыться со своим отрядом, занимая дальний угол, поворачиваясь спиной и угрожая ошпарить в случае домогательств. Вскоре солдаты к ней привыкли и перестали зубоскалить, признав её за «своего», иногда даже ради шутки брали ее с собой в бордель.

После всех мытарств терять Марии было нечего, зато она получила шанс выдвинуться и повысить свой социальный статус. Она проявила немалую отвагу в сражениях и вытащила из-под огня полсотни раненых. Четырежды была ранена сама. Возвращаясь из госпиталя, она встречала в части самый радушный приём, наверное, впервые в жизни находясь в доброжелательном окружении. Её произвели в старшие унтер-офицеры и наградили Георгиевским крестом и тремя медалями.

Первый женский батальон смерти

В 1917 году депутат Думы Михаил Родзянко подал идею создания женской военной бригады. Фронт разваливался, случаи бегства с поля боя и дезертирства носили массовый характер. Родзянко рассчитывал, что пример бесстрашных патриотических женщин воодушевит солдат и сплотит русскую армию.

Командиром женского батальона смерти стала Мария Бочкарёва. На её призыв откликнулось более 2000 женщин, желающих защищать страну с оружием в руках. Многие из них были из числа романтических петербургских институток, увлеченных патриотическими идеями и абсолютно не имеющих представления о реальной военной жизни, зато охотно позировавших в солдатском образе перед фотографами. Бочкарёва, видя это, сразу потребовала от своих подчинённых строгого соблюдения её требований: беспрекословное повиновение, никаких украшений и стрижка наголо. Были жалобы и на тяжёлую руку Марии, которая могла в лучших фельдфебельских традициях надавать пощёчин. Недовольные такими порядками быстро отсеялись, и в батальоне осталось 300 девушек самого различного происхождения: от рождённых в крестьянских семьях до дворянок. Адьютантом Бочкарёвой стала Мария Скрыдлова - дочь известного адмирала. Национальный состав был различным: русские, латышки, эстонки, еврейки и даже одна англичанка.

На фронт женский батальон провожали порядка 25 тысяч мужчин петербургского гарнизона, которые сами не спешили подставлять лоб под пулю. Александр Керенский лично вручил отряду знамя, на котором было написано: «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкарёвой». Их эмблемой был череп со скрещёнными костями: не пиратский знак, а символ Голгофы и искупления грехов человечества.

Как воспринимали женщин-воинов

На фронте девушкам пришлось отбиваться от солдат: многие восприняли женское пополнение исключительно как легальных проституток. Проститутки, сопровождающие армию, часто одевались в подобие военной формы, так что амуниция девушек никого не останавливала. Их боевое расположение осаждали сотни однополчан, которые не сомневались, что к ним прибыл официальный бордель.

Но так было до первых боёв. Отряд Бочкарёвой прибыл к Сморгони и 8 июля 1914 года впервые вступил в бой. За три дня женский батальон смерти отразил 14 немецких атак. Несколько раз девушки шли в контратаки, вступали в рукопашные схватки и выбивали германские подразделения с их позиций. Командующий Антон Деникин был впечатлён женским героизмом.

Расчёты Родзянко не оправдались: мужские боевые части продолжали укрываться в окопах, пока девушки поднимались в атаку. Батальон потерял 30 бойцов, ранения получили порядка 70. Сама Бочкарёва была ранена в пятый раз и провела полтора месяца в госпитале. Её произвели в подпоручики, а батальон отошёл в тыл. После Октябрьского переворота по инициативе Бочкарёвой ее отряд распустили.

Альтернативный батальон институток

Те девушки, которых отсеяла Бочкарёва, создали Петроградский женский батальон смерти. Здесь разрешалось пользоваться косметикой, носить нарядное бельё и делать красивые причёски. Состав был принципиально иным: кроме романтичных выпускниц Смольного института благородных девиц к батальону примкнули авантюристки различного пошиба, включая проституток, решивших сменить сферу деятельности. Этот второй отряд, сформированный Женским патриотическим союзом, должен был оборонять Зимний дворец в Петрограде. Однако при взятии Зимнего революционерами этот отряд не оказал сопротивления: девиц разоружили и отправили в казармы Павловского полка. Отношение к ним было точно такое же, как первоначально к девушкам-фронтовичкам. Их воспринимали исключительно как девиц лёгкого поведения, обращались с ними без всякого уважения, насиловали, и вскоре Петроградский женский батальон был распущен.

Отказ от сотрудничества с большевиками в пользу белогвардейцев

После Октябрьского переворота Ленин и Троцкий сочли Марию Бочкарёву подходящей кандидатурой для организации советского женского движения. Однако Мария отказалась, мотивируя своё решение нежеланием далее принимать участие в сражениях. Она перешла на сторону Белого движения, но в боевых действиях действительно не участвовала и сделала попытку уехать к родным в Томск. По пути Бочкарёву схватили большевики, от которых она сумела убежать в костюме сестры милосердия. Добравшись до Владивостока, русская амазонка уехала в Сан-Франциско. В Америке ей оказала поддержку одна из лидеров движения суфражисток - состоятельная Флоренс Харриман. Она организовала Марии турне по всей стране с чтением лекций. В 1918 году Бочкарёва была принята президентом Вудро Вильсоном, которого попросила о помощи в борьбе против большевиков. Известно, что глава Белого дома прослезился после того, как русская амазонка поведала ему о превратностях своей тяжёлой судьбы.

Затем Мария прибыла в Лондон и удостоилась чести беседовать с королем Георгом. Последний обещал ей финансовую и военную поддержку. С английским военным корпусом она вернулась на родину. Из Архангельска она направилась в столицу белогвардейцев Омск, примкнув к армии Александра Колчака, который предложил ей сформировать женский отряд. Эта попытка успехом не увенчалась. Кстати, Колчак, по мнению Марии, был слишком нерешителен, вследствие чего большевики повсеместно переходили в наступление.

Загадки необыкновенной судьбы