Главные привычки русских, которые переняли европейцы

Со времён Петра I считается, что все самое передовое в России идет из Европы. А между тем русская культура также оказала значительное влияние на европейскую. Чему же мы научили европейцев?

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Кухня

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Говорят, жителям Европы зачастую непонятно, как русские могут готовить и есть такие блюда, как блины, окрошка, холодец, борщ или солянка. Но те, кто провел в России достаточно много времени, потом с восторгом отзываются о них и с удовольствием учатся готовить их сами.

Мытье

Посещение бани один, а то и два раза в неделю было для наших предков обязательным ритуалом. В Западной же Европе заботам о теле не уделялось внимание по религиозным причинам. Так, в XI столетии римским папой Климентом III был издан указ, запрещающий купаться и умывать лицо по воскресеньям. Даже древнеримские термы были закрыты церковными властями как источник разврата.Вместо мытья европейцы ограничивались обтиранием влажными тряпками, розовой водой и т.п., что не давало особого гигиенического эффекта. На русских, моющихся в банях, смотрели как на диковинку. Например, французский литератор Теофиль Готье в книге «Путешествие по России» с удивлением писал, что «под своей рубахой русский мужик чист телом».Эпидемии косили европейцев куда чаще, чем русских, именно из-за такого образа жизни. Французов научила мыться Анна Ярославна – дочь русского князя Ярослава Мудрого, в 1051 году вышедшая замуж за короля Генриха I.

Дружба

Европейцев поражает, как легко в России найти друзей. Совершенно незнакомые люди могут привести тебя к себе домой, накормить, напоить и уложить спать, при этом ничего не требуя взамен. Впоследствии они могут навсегда остаться твоими друзьями. «Дружить в России умеют хорошо, честно и долго», - отзывается молодой человек, отправившийся в Россию учиться из одной европейской страны. Порой, только познакомившись с русскими, чопорные европейцы открывают для себя роскошь общения, начинают ходить в гости и дарить подарки.

Водка

Именно благодаря русским многие западные европейцы учатся пить водку. Этот алкогольный напиток часто ассоциируется у жителей Европы именно с Россией и нашими соотечественниками, с которыми они нередко лично знакомы. И это очень способствует общению. Где водка, там и дружба!

Духовность