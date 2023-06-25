Тит-Смарагд-Иоанн Васильевич Рюрик: загадка настоящего имени Ивана Грозного

Иван Грозный – одна из самых ярких и противоречивых фигур в истории России. Его правление оставило глубокий след в развитии государства, а его личность до сих пор вызывает много споров и дискуссий. Однако имя Иван Грозный – лишь прозвище, которое прочно закрепилось за царем в народе. Настоящее имя великого князя было гораздо более необычным и загадочным – Тит-Смарагд-Иоанн Васильевич Рюрик.

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Почему же при крещении Ивану Грозному дали такое необычное имя? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к историческим источникам и научным исследованиям.

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Одним из авторитетных источников, подтверждающих это имя, является "Житие Иоанна, великого князя Московского" – памятник летописного творчества XVI века, написанный по заказу самого Ивана Грозного. В этом произведении говорится, что крестное имя великого князя было дано ему в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также святого мученика Тита и святого Смарагда (Смарагд-Римлянин, почитаемый в православной церкви как святой мученик и исповедник).

Такое сочетание имен было весьма необычным для Руси того времени, и его происхождение объясняется несколькими факторами. Во-первых, это связано с обстоятельствами рождения Ивана Грозного. Он был единственным сыном великого князя Василия III и его жены, княгини Елены Глинской, и родился после долгих молитв и обетов своих родителей о рождении наследника. В связи с этим, его имя должно было символизировать особую связь с Богом и святостью.

Во-вторых, выбор таких имен был связан с политическими амбициями Василия III и его стремлением подчеркнуть свою связь с Византийской империей и династией Рюриковичей. Святой Тит был учеником апостола Павла и первым епископом Крита, а святой Смарагд – одним из видных деятелей ранней христианской церкви. Включение их имен в имя наследника подчеркивало престиж и связь с византийской традицией.

Наконец, в-третьих, такое имя могло быть дано и по влиянию княгини Елены Глинской, которая была образованной женщиной и знала латынь и греческий языки. Возможно, она хотела подчеркнуть свою роль в рождении наследника и его связь с европейской культурой.