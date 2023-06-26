День в истории: первая в мира атомная станция и восьмичасовой рабочий день

Чем примечательна дата 26 июня?

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26 июня ООН отмечает Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 26 июня Верховный совет РТ предложил включить в проект Основного закона РФ положение о договорно-конституционных отношениях между РТ и РФ, в Елабуге было решено создать новый завод, в СССР была введена уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту, а на экраны вышла "Золотая лихорадка". Родились: поэт Николай Алешков, режиссер Пол Томас Андерсон, изобретатель Ёсиро Накамацу. Умер профессор Алексей Казем-Бек, философ и писатель Таджетдин Ялчыгул, политик Евгений Примаков. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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По пути к больному

26 июня 1838 года по пути к больному в деревне Имянлебаш (ныне — Заинский район) скончался ученый Таджетдин Ялчыгул. Всю жизнь он провел в пути: в детстве, к примеру, ездил с отцом в хадж, учился в Диярбакыре, жил в Стамбуле, Астрахани, селе Сюнь (ныне — Мамадышский район), Кызыл Чапчак (ныне — Красная Кадка Нижнекамского района), Мелим (ныне — село Верхний Налим Заинского района). Самое его известное произведение — "Таварих-и Булгария". Как описывал его историк Миркасым Усманов — генеалогия предков автора от Адама до самого Таджетдина.

25 июня 1919 года в Томске скончался Алексей Казем-Бек. Его отец, Николай, был профессором персидской словесности Казанского университета. Сам Алексей учился во 2-й Казанской гимназии и на медицинском факультете, где позже стал ординатором кафедры факультетской терапии. Его докторская диссертация была посвящена материалам к иннервации сердца. Заведовал кафедрами врачебной диагностики и факультетской терапии, возглавлял местный отдел Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, инициировал строительство бесплатного противотуберкулезного санатория "Каменка", руководил Обществом врачей при университете, редактировал "Казанский медицинский журнал". После революции оказался в Томске, где сам поставили себе смертельный диагноз — рак легких.

26 июня 1945 года родился челнинский поэт Николай Алешков, лауреат литературной премии имени Державина и главный редактора альманаха "Аргамак. Татарстан". Работал литературным консультантом в писательской организации Набережных Челнов, занимался переводами. Первый сборник его поэтических сочинений вышел в 1983 году. В этом году номинировался на премию имени Тукая.

26 июня 1993 года Верховный совет РТ предложил включить в проект Основного закона РФ положение о договорно-конституционных отношениях между Татарстаном и Россией. Предложение было выдвинуто после обсуждения двух проектов Конституции РФ. Известно, что власти Татарстана отозвали свою делегацию с Конституционного совещания, добиваясь более весомой роли Татарстана в определении федеральной государственной политики.

26 июня 1995 года правительство РФ по инициативе Кабинета министров РТ приняло постановление "О создании в г. Елабуге мощностей по производству легковых автомобилей". В 1999 году началась сборка легковых автомобилей Opel Vectra из немецких комплектующих. Автомобили являлись продуктом филиала General Motors в России — компании Adam Opel AG. К концу 2000 года отверточная сборка была прекращена.

26 июня 2021 года "Реальное время" рассказало, что с тех пор, как мороженщики перешли на новые правила работы (теперь их продукт надо обязательно маркировать), предприятия вынуждены были в буквальном смысле останавливать производство, чтобы подключиться к системе контроля и поставить оборудование для нанесения маркировки на каждый брикет.

А теперь там музей

26 июня 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР, ввиду тяжелого военного положения в стране, были введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту. Седьмой день недели, воскресенье, стал днем отдыха.

26 июня 1954 года впервые в мире на Обнинской АЭС был осуществлен энергетический пуск, а на следующей день станция была подключена к энергосистеме СССР, электричество пошло в сеть "Мосэнерго". В 1956 году ее открыли для советских и зарубежных делегаций. В 2002 станция прекратила работу, в 2009-м здесь открыли музей атомной энергетики.

"Оскара" ему!

26 июня 1925 года на экраны вышла "Золотая лихорадка", одна из лучших немых комедий в истории кинематографа с Чарли Чаплином в главной роли, который сыграл Маленького Бродягу, отправившегося на Аляску. Что не характерного для раннего Чаплина, у фильма был готовый сценарий, а в начальной сцене участвовали 2 500 настоящих бродяг. Картина многократно редактировалась, впоследствии у нее появилась музыка и авторский текст.