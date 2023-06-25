Правда ли, что сом может напасть на человека

Всем известно, что сомы – самые крупные хищники пресноводных водоемов и рек, которые достигают массы 50–100 килограммов. Посмотрите видео "Рамблера" и узнайте, опасны ли рыбы для людей на самом деле.

Разговоры о том, что сом может напасть на человека пошли с тех самых пор, когда люди начали вылавливать крупных особей и находить внутри крупные останки. На Руси их даже называли "речными злыднями".