Правда ли, что сом может напасть на человека
Всем известно, что сомы – самые крупные хищники пресноводных водоемов и рек, которые достигают массы 50–100 килограммов. Посмотрите видео "Рамблера" и узнайте, опасны ли рыбы для людей на самом деле.
Разговоры о том, что сом может напасть на человека пошли с тех самых пор, когда люди начали вылавливать крупных особей и находить внутри крупные останки. На Руси их даже называли "речными злыднями".
Теоретически крупный сом способен напасть на человека, об этом свитдетельствуют репортажи из разных стран. Известны случаи нападения рыбы на уток, собак и других животных и птиц, находящихся в воде. Человек в принципе тоже может стать для сома потенциальной добычей. Но чаще всего речь идет не о живом человеке, а об утопленнике.
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