О чем на самом деле повествует сказка "Красная шапочка"

Сказка "Красная Шапочка" знакома всем, но большинство знает ее лишь в адаптированном варианте для детей. "Рамблер" расскажет, какой сюжет закладывал в произведение Шарль Перро или братья Гримм.

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Сюжет "Красной шапочки" был известен с XIV века, это народная сказка. Самый суровый вариант гласил, что волк встретил девочку в лесу, а когда узнал цель ее маршрута, обогнал девочку, убил бабушку, приготовил из ее тела кушанье, а из крови сделал напиток. Когда девочка пришла домой, он напоил кровавым напитком внучку, переодевшись в бабушку.

Бабушкина кошка пыталась предупредить девочку, что та ест останки, но волк убил ее, а потом предложил девочке раздеться и лечь рядом с ним, а одежду бросить в огонь. Когда девочка интересуется, почему у бабушки так много волос и длинные ногти, то волк произносит свою знаменитую фразу: "Это чтобы поскорее съесть тебя, дитя моё!" и съедает девочку.

Однако существовала и более оптимистичная версия, в которой девочка перехитрила волка и убежала. В обоих случаях волк говорил с людьми на одном языке, так как был оборотнем.

В 1697 году французский писатель Шарль Перро опубликовал книгу "Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями", куда вошла и обработанная им легенда о девочке и волке. В варианте Шарля Перро у девочки появился красный головной убор, но не шапочка, а нечто наподобие капюшона. Перро оставил концовку с гибелью девочки, а также сохранил сексуальный подтекст народной сказки.