Чем питались древние жители Ямала

Ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), археопаразитолог Сергей Слепченко в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что давным-давно на полуострове Ямал люди в основном употребляли сырую пищу —преимущественно рыбу, хотя им были доступны огонь и приготовление пищи.

© FBM.ru

В ходе своих исследовательских работ ученый выяснил, что такая диета из неприготовленных морепродуктов, по всей видимости, была обычным делом для древних жителей Крайнего Севера, плюс, она была необходима для их выживания.

Наука археопаразитология является весьма ценной, так как позволяет людям восстановить то, что невозможно было бы обнаружить другими методами. Например, определив вид паразитов, ученые определяют питательные и санитарные условия прошлых общин.

«Все древние люди могли сварить или пожарить рыбу, таким образом избавляясь от паразитов. Но они этого не делали и употребляли ее в основном в сыром виде, так как из рыбы получали необходимые витамины и микроэлементы. Да, они получали паразитов — это риск и, так скажем, беда. Но этот риск был меньше, чем вероятность заболеть из-за нехватки витаминов и микроэлементов», – говорит Слепченко.

Другими словами, люди пытались адаптироваться к северным условиям, поэтому и пришли к тому, что рыбу следует употреблять в сыром виде.