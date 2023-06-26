Хадж в Мекку: как мусульмане готовятся к священнодействию

В Саудовской Аравии сегодня начинается хадж. В этом году Мекку должны посетить около двух миллионов мусульман. Это рекордное количество после пандемии, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский. Максимально комфортно и быстро. В Саудовской Аравии для паломников запустили скоростные электропоезда. Вместимость каждого – три тысячи человек.

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«Это альтернативный электропоезд. Он экологически чистый с нулевым выбросом углерода. Все наши составы смогут перевозить до 72 тысяч пассажиров в час. Ожидается, что во время нынешнего хаджа наша железная дорога сможет обслужить около двух миллионов человек», – рассказал руководитель отдела по связям с общественностью саудовской железнодорожной компании Халед Альфархан.

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Верующих в этом году в Саудовской Аравии ждут много. Забронированы места практически во всех гостиницах, отелях. Власти распорядились развернуть в стране несколько палаточных лагерей. Самый большой из них находится в долине Мина: 100 тысяч палаток рассчитаны на 2,5 миллиона человек.

«Условия отличные. Ничем не хуже гостиницы: кондиционеры, диваны, ковры, душ. Видно, что нам здесь рады», – отметил паломник из Палестины Авад Абу Маткур.

С началом хаджа на территории королевства введены особые условия безопасности. Полиция и армия приведены в полную боевую готовность. В Мекке и Медине камеры буквально на каждом углу. Особое внимание уделяют киберугрозам. Максимально сократили и нормы реагирования на обращения в стране.

«В нашем центре оперативно реагируют на все поступающие обращения. Время на прием звонка -две секунды, на обработку и передачу информации – не более 45 секунд. Мы гарантируем безопасность всем, кто приехал на священную землю», – отметил пресс-секретарь национального центра операций по обеспечению безопасности Ахмед Шараф.

Сегодня правоверные совершают таваф – семикратный обход против часовой стрелки вокруг Каабы. Это главная святыня ислама, символизирующая дом бога на земле. Расположена она во внутреннем дворе Запретной мечети в Мекке. Молитве не помешала даже жара. Воздух прогрелся до 45 градусов.