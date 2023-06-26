Как побег советского туриста спровоцировал сражение между Южной Кореей и КНДР

На всем протяжении существования «железного занавеса» между нашей страной и остальным миром, граждане СССР предпринимали попытки покинуть СССР. Зачастую дело заканчивалось плохо для них и их семей. А иногда эти попытки оборачивались трагедий для людей совсем посторонних.

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Между Северной и Южной Кореей

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Как известно, война между КНДР и Южной Кореей, которая полыхала с 1950 по 1953 год, привела к образованию демаркационной линии между странами, проходящей по 38-й параллели. Ключевой точкой этой условной границы является город Пханмунджом, где в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, создании демаркационной линии и демилитаризованной зоны. Здесь проходят встречи дипломатов двух стран, иногда различные совместные культурные мероприятия – фестивали и т.п. И сюда же возят экскурсионные группы как с той, так и с этой стороны.

Разумеется, такое близкое соприкосновение двух враждующих сторон периодически приводит к разнообразным «инцидентам». В 1991 году в Северной Корее была опубликована книга «Военно-демаркационная линия в Корее», в которой сказано, что с 1953 года было зафиксировано свыше 767 000 таких инцидентов. К числу самых известных относится «перестрелка в Пханмунджоме» в ноябре 1984 года.

В тот день в объединенную зону безопасности в Пханмунджом прибыла группа экскурсантов из социалистических стран. В числе других в составе экскурсии был и студент МГИМО из СССР Василий Яковлевич Матузок. К тому времени ему исполнилось 22 года. Он изучал корейский язык, и в КНДР попал на стажировку, которую проходил при посольстве в Пхеньяне. Однако, как вскоре выяснилось, планы Василия не ограничивались изучением восточных языков.

Во время экскурсии он подошел совсем близко к пограничнику, якобы желая сфотографироваться с ним, и… устремился на южнокорейскую сторону. В этом месте такой рывок не представляет особого труда. Пограничников двух Корей разделяет лишь бетонная плита.

За ним устремились северокорейские пограничники, не менее 20 человек, и открыли огонь по перебежчику. Однако, Василий показал хорошее умение бегать зигзагом, спасаясь от пуль. На южной границе находились военные США из специального американско-корейского подразделения. Пробегая мимо них, Василий прокричал: «Help me! Cover Me!» («Помогите мне! Прикройте меня!»).

Южнокорейская сторона открыла огонь по преследователям. Пограничники из Северной Кореи засели в саду Сункен (в настоящее время в этом месте возведен Монумент Объединения). К пограничникам Южной Кореи подтянулось подкрепление. Завязалась перестрелка с применением автоматов и гранатометов, в которой были убитые и раненые.

Наконец, военнослужащие КНДР сдались, и их офицер попросил разрешения уйти на северную сторону, забрав убитых и раненых. Разрешение было получено. Матузок в перестрелке не пострадал.

Впоследствии северокорейская пропаганда утверждала, что Матузок случайно перешел на южную сторону, а пограничники КНДР лишь хотели сказать ему об этом. Американцы же, воспользовавшись оплошностью туриста, похитили его. Южная Корея в тех же пропагандистских целях распространяла сведения о том, что офицер из Северной Кореи на глазах у всех расстрелял двух пограничников, «упустивших» Василия Матузка.

Результатом перестрелки на границе стали четверо убитых — трое из КНДР и один из Южной Кореи. Пять северокорейцев были ранены, ранение получил и один из американских солдат.

Помимо того, что этот инцидент стал очередной причиной обострения между Северной и Южной Кореей, у него были и дурные последствия для СССР. Матузок был членом делегации в КНДР, которую возглавлял заместитель министра иностранных дел СССР Капица. Оказавшись в Южной Корее, Матузок сообщил, какое оружие СССР намеревалось поставить в Северную Корею.