Какие события предсказал «спящий пророк» Эдгар Кейси

Эдгар Кейси (1877-1945) был американским мистиком и ясновидцем, который стал известен своими предсказаниями и диагностикой заболеваний в состоянии транса. Он получил прозвище «спящий пророк» из-за своей способности предсказывать будущее и давать советы по лечению различных заболеваний, находясь в состоянии глубокого сна. В этом эссе мы рассмотрим некоторые из наиболее известных предсказаний Кейси и исследования, проведенные в области его ясновидения.

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Одно из самых известных предсказаний Кейси касается Великой депрессии 1930-х годов. В 1925 году Кейси предсказал, что в 1929 году произойдет крушение фондового рынка, что станет началом долгого экономического спада. Это предсказание сбылось с точностью до года, и Великая депрессия стала одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории США.

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Кейси также предсказал вторую мировую войну и ее исход. В 1935 году он сказал, что война начнется в 1939 году и закончится в 1945 году, что впоследствии оказалось верным. Он также предсказал, что после войны Германия будет разделена на две части, что также сбылось с созданием ГДР и ФРГ в 1949 году.

В области медицины Кейси также сделал ряд предсказаний, которые впоследствии получили научное подтверждение. Например, он предсказал, что витамин D будет использоваться для лечения рахита, что было подтверждено исследованиями в 1920-х годах. Кейси также предсказал, что ацетилсалициловая кислота (аспирин) будет использоваться для лечения боли и воспалений, что также было подтверждено научными исследованиями.

Несмотря на множество сбывшихся предсказаний, научное сообщество в целом скептически относится к ясновидению и предсказаниям Кейси. Однако некоторые исследователи проводят исследования в области экстрасенсорного восприятия (ЭВП) и телепатии, которые могут объяснить способности Кейси.