20 исторических фактов, о которых мало кто знает

«Век живи – век учись», - часто повторяют достаточно образованные люди, которые узнали что-то новое, необычное, идущее вразрез с тем, что они знали раньше. Но, как известно, факт – самая упрямая в мире вещь, с ним ложно спорить, ведь событие уже произошло и отменить его нет никакой возможности. Хотя игнорировать, конечно же, можно, никто не запретит.

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«Рамблер» собрал несколько исторических фактов, которые могут показаться удивительными тем, кто раньше об этом не знал.

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У женщин древней Спарты было больше прав, чем у жительниц других греческих городов той эпохи

Jean-Jacques-François Le Barbier

В Древней Греции женщин не особенно уважали, их не учили грамоте, они не имели права голоса и вся их жизнь зависела лишь от мужчины, с которым она жила. Но это ни в коей мере не касалось жительниц Спарты. Девочек и мальчиков до семи лет там воспитывали примерно одинаково, они наравне играли и развивались физически, потом мальчиков отдавали в школы, но к девочкам отношение не менялось, им предоставляли много свободы и не стремились унижать. Замуж они выходили не в 12-15 лет, как в остальной Древней Греции, а в 16-18 лет. При этом в семье главной считалась женщина.

Ярослав Мудрый всех дочерей выдал замуж за европейских королей

Всего у Ярослава Мудрого было семеро детей – четыре сына и три дочери. Если сыновья стали князьями, которые поделили между собой русские земли, то дочери уехали в другие страны. Старшая Анастасия – в Венгрию, где стала женой герцога Андраша, средняя Елизавета – в Норвегию, ее мужем стал король Харальд, а младшая Анна – во Францию, сначала она была женой короля Генриха I, а после его смерти вышла замуж за графа Рауля де Крепи.

Для маршала Жукова была выпущена партию бесцветной кока колы

Советский маршал оценил американскую газировку, но так как вскоре после окончания Второй мировой войны между странами развернулась Холодная война, специально для него была создана партия прозрачной кока-колы в упаковке без маркировки, но история умалчивает, дошла ли эта посылка до Жукова.

Российская империя построила военную крепость на Гавайях

Русские были и на Аляске, и в Калифорнии, об этом знают многие. Но факт существования российской военной крепости на Гавайских островах удивит многих. Крепость располагалась на острове Кауаи, часть которого принадлежала России. Но в 1817 году остров пришлось оставить, сейчас Гавайи вошли в состав США, а крепость считается историческим памятником.

Сталин отмечал два дня рождения

Настоящий день рождения вождя приходится на 18 (6 по старому календарю) декабря 1878 года. Но потом дата сменилась на 21 декабря 1879 года. Произойти это могло случайно – из-за путаницы в документах. По другой версии, сменить дату рождения Сталину подсказал астролог. Еще одна версия предполагает, что дата изменилась из-за того, что Сталин счел не уместным отмечать юбилей в 1928 году и перенес его на следующий.

У Кутузова не было черной повязки на глазу

Józef Oleszkiewicz

Глаз у Кутузова действительно был поврежден: пуля задела висок и прошла близко к глазу в одном из сражений. В результате зрение стало хуже, а глаз начал косить. Но в жизни это не стало поводом, чтобы закрывать глаз черной повязкой. Эта деталь появилась значительно позже – на картинах и в кино.

Флаг современный России был создан еще при Петре I

Но если быть точнее – при его отце Алексее Михайловиче. Трехцветный флаг был поднят над русским военным кораблем «Орел». Но позже при Петре флаг доработали, и он принял современный вид. Такой флаг использовался на гражданских и судах российского торгового флота.

1992 год пришел в Россию с опозданием на минуту

После распада СССР в 1991 году традиционное поздравление для граждан всех бывших советских республик прозвучало от ведущего «Новогоднего огонька» Михаила Задорнова. Но так как запись подготовить не успели, ему пришлось импровизировать, он так увлекся, что бой курантов пришлось показывать не ровно в полночь, а на минуту позже.

Точно не известно, действительно ли Иван Сусанин завел поляков в лес

Сомнению не подлежит лишь тот факт, Иван Сусанин в 1613 году ценой собственной жизни спас царя Михаила Романова. Но точно нельзя сказать, завел ли он их в лесную чащу. По другой версии, он просто отказался с ними идти даже под пытками, от которых он и скончался в муках.

Альберт Эйнштейн чуть не стал президентом

Ему предложили это сделать в 1952 году, он мог стать вторым президентом Израиля, но отказался.

Ким Чен Ир сочинял музыку

Корейский вождь увлекался музыкой, играл и даже писал, причем не просто мелодии, а целые оперы. За всю жизнь он создал шесть опер.

Пизанскую башню сразу построили с наклоном

Пизанская башня наклонилась не от старости или ветра, а из-за ошибки при строительстве фундамента. Но когда заметили, что основание сделано с уклоном, переделывать не стали, а через сто лет просто продолжили строить с того места, на котором остановились.

Человек-будильник существовал

Причем это была целая профессия. Люди просили их будить в определенное время и платили за это деньги. Кстати, способы разбудить были самые разные, в частности человек-будильник мог стрелять в окно сушеным горохом.

На Григория Распутина покушались много раз

Одна из самых загадочных и однозначных фигур в российской истории. У Распутина были и фанаты, и ненавистники. Но сколько бы попыток его убить не предпринималось, он всегда выходил сухим из воды. Пока не утонул в реке.

Самая быстрая война завершилась через 38 минут после начала

Wikipedia

Война Англии и Занзибара не продлилась и сорока минут. После смерти правителя, его место занял прогерманский султан, англичанам это не понравилось и они поставили ультиматум - защитники нового султана должны были сложит оружие и спустить флаг. Занзибарцы отказались, англичане ударили по дворцу и потопили единственный корабль своих соперников, на этом война завершилась. Потери был только со стороны защитников дворца и мирного населения - 500 человек убитыми и раненными, включая мирных жителей.

Самая долгая война длилась 335 лет

Это была война между архипелагом Силли и Нидерландами с 1651 по 1989 год, но, к счастью, физически при этом никто не пострадал, все остались живы.

Отпечатки пальцев после одного случая

В одной тюрьме оказались двое мужчин, похожих друг на друга как близнецы. При этом они не были ни братьями, ни даже дальними родственниками. После этого случая в судебной системе стали применяться отпечатки пальцев в расследовании и для доказательства вины.

Самые страшные мумии в Мексике

Мумии Гуанахуато считаются самыми жуткими. Человеческим лицам придавали вид. Как будто они кричат в ужасе.

Старейшим считается парламент Исландии

Парламент в Исландии появился в 930 году, а здание, в котором проходят заседания старейшее в мире. Парламенты других стран располагаются в более современных зданиях.

Наркотическими средствами лечили людей