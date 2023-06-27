Скорпена: почему эта рыба считается самой опасной в Черном море

Скорпена, или черноморский морской ёрш, – это морская рыба, которая обитает в Черном море и считается одной из самых опасных для человека. Она обладает смертельным оружием – ядовитыми колючками на спине и плавниках, которые могут вызвать сильную боль, а в редких случаях и смерть.Скорпена относится к семейству скорпионовых рыб (Scorpaenidae) и является одним из наиболее ядовитых представителей этого семейства. В Черном море обитают два вида скорпен: большая скорпена (Scorpaena porcus) и малая скорпена (Scorpaena notata). Оба вида обладают ядовитыми колючками на спине и плавниках, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью человека.

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Основной опасностью скорпены является ее яд, который содержится в колючках. При уколе яд попадает в кровь человека, вызывая сильную боль, отек, головокружение, тошноту и рвоту. В тяжелых случаях возможны аллергические реакции, обморок, паралич, артериальная гипотензия и даже смерть. Согласно исследованиям, яд скорпены содержит белки, которые вызывают разрушение клеток и воспаление.

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Однако, несмотря на свою опасность, случаи уколов скорпены встречаются относительно редко. Это связано с тем, что эта рыба ведет скрытный образ жизни и предпочитает прятаться среди камней и водорослей на дне моря. Кроме того, скорпена обладает прекрасной маскировкой – ее тело покрыто многочисленными отростками и наростами, которые делают ее почти невидимой среди окружающей среды.

Тем не менее, укол скорпены может произойти, если человек случайно наступит на нее или попытается ее поймать. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как последствия укуса могут быть очень серьезными. Первая помощь при уколе скорпены заключается в промывании раны под струей воды и приложении холодного компресса для снижения отека и боли.