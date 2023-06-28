Молодые манулы стали родителями пятерых котят

«Как и всегда, когда у манулов рождаются детеныши, зоопарк вводит особый режим работы с этими животными. Маленькие манулы уязвимы, подвержены инфекционным заболеваниям. И мы прикладываем усилия, чтобы создать для них безопасную среду. С каждым днем котята все больше времени проводят на улице. Они предпочитают прогулки в вечернее время», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.