Зачем бобры строят плотины
Известно, что бобры сооружают плотины. Но для чего им это нужно?
На самом деле бобры строят плотины для защиты от хищников. В частности, от волков и медведей. Сами же бобры живут не в плотинах, а в «домике», который создаётся за счёт этих плотин. Ведут к этому небольшому помещению подводные входы.
В Великобритании «домики» бобров могут иметь ширину 10 м. А длина плотин для этого должна быть примерно 100 м.
Самой большой плотиной в мире, построенной бобрами, считается та, что обнаружена в Альберте (Канада). Её длина составляет 500 м.
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