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Зачем бобры строят плотины

Известно, что бобры сооружают плотины. Но для чего им это нужно?

Зачем бобры строят плотины
© Ferra.ru

На самом деле бобры строят плотины для защиты от хищников. В частности, от волков и медведей. Сами же бобры живут не в плотинах, а в «домике», который создаётся за счёт этих плотин. Ведут к этому небольшому помещению подводные входы.

В Великобритании «домики» бобров могут иметь ширину 10 м. А длина плотин для этого должна быть примерно 100 м.

Самой большой плотиной в мире, построенной бобрами, считается та, что обнаружена в Альберте (Канада). Её длина составляет 500 м.

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