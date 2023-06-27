«Новая раса России»: главные загадки поволжских немцев

В 60-е годы XVIII века начались широкое переселение в Россию немцев и колонизация ими, главным образом, земель в Нижнем Поволжье. Вплоть до настоящего времени потомки немецких колонистов Поволжья составляют особую этнографическую группу.

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Краткая история

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Екатерина II, издав в 1763 году манифест «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору», не имела в виду привлекать в Россию одних лишь немцев. Мероприятия по вербовке колонистов и предоставляемые им льготы были рассчитаны на любых культурных европейцев. Но так получилось, что большинство переселенцев составили именно жители разных государств Германии. К этому немцев побуждало растущее малоземелье на родине.

Условия для переселенцев давали преимущество тем из них, кто решал посвятить себя сельскому хозяйству. Земледельцы освобождались от всяких налогов на 30 лет, тогда как сроки льгот для лиц других занятий были намного меньше. Кроме того, будущие земледельцы могли рассчитывать на подъёмные и проездные до места поселения. Для поселения колонистов были предоставлены целинные земли, главным образом, в Новороссии и в Нижнем Поволжье.

Иностранцы, селившиеся целыми земледельческими колониями, получали право самоуправления. Они находились в особой юрисдикции «Канцелярии опекунства иностранных» в Петербурге. В 1833 году канцелярия была упразднена, и колонии немцев были включены общим порядком в существующие губернии и уезды.

Льготный режим для переселенцев в Россию действовал до 1819 года. После этого российское правительство оставило его только для протестантской общины меннонитов. Те приезжали в Россию до 1874 года. В тот год в России ввели всеобщую воинскую обязанность. Большинство уже переселившихся в Россию меннонитов, будучи пацифистами, уехало тогда в Америку.

Для самосохранения в событиях Октябрьской революции немцы Поволжья объявили себя лояльными советской власти и в 1918 году создали Трудовую коммуну немцев Поволжья (с 1923 года – АССР Немцев Поволжья). Это позволило им избежать многих негативных последствий большевистских экспериментов. Немцы Поволжья сами у себя проводили коллективизацию. Но в 1941 году им не удалось избежать поголовного принудительного выселения в Казахстан. Республика Немцев Поволжья была упразднена.

Особая нация

К началу ХХ века в Поволжье жило около 400 тысяч немцев. Их предки приехали в Россию из разных государств задолго до того, как немцы стали ощущать себя единой нацией. Благодаря этому у жителей колоний очень долго сохранялись диалекты тех областей Германии, откуда они происходили. Сами себя они долго называли не немцами (Deutschen), а швабами, гессенцами, силезцами и т.д. Осознание себя одним народом приходило главным образом через общение с окружающими русскими. Впрочем, оно до конца XIX века было очень ограниченным. Каждый немецкий сельский округ представлял собой самодовлеющий полузамкнутый мирок.

Саратовский присяжный поверенный из поволжских немцев Юстус писал в 1914 году, что «немецкий колонист Поволжья не являет собою тип германской нации, потомков древних тевтонов. Это новый народ, даже новая раса, создавшаяся в особых жизненных условиях. Слово “немец”, коим называют колонистов, есть форма, лишённая всякого содержания. При этом слове следует представлять западноевропейского немца-германца: колонист не немец в этом смысле, однако и не русский. Колонисты это новая, самобытная, самодовлеющая нация, ничем абсолютно не похожая на немца-германца».

Особый склад немцев Поволжья выработался в борьбе с непривычной природой, при отсутствии многих культурных средств, которые были у них на исторической родине. «Колонисты, действительно, некультурны, – отмечал тот же публицист, сравнивая их с немцами Германии, – нравы их грубы и суровы».

Однако отличие немцев Поволжья от немцев Германии не означало их сближения с русскими. До 1871 года в школах немецких колоний Поволжья даже не преподавался русский язык, а все попытки властей насадить его в церковно-приходских школах при кирхах и костёлах встречали организованный саботаж местного духовенства. На практике это привело к тому, что в 1897 году только 18% поволжских немцев знали русский язык.

Сельская община

Многих колонистов привлекло в Поволжье не желание создать процветающую колонию, а льготный режим, предоставлявшийся для земледельцев. В результате среди первых поселенцев было до 40% людей, не занимавшихся сельским хозяйством. Серьёзные трудности создавал и суровый местный климат. Средняя температура января в заволжских степях доходит до минус 15 градусов (при нулевой на большей части Германии), нередки сорокаградусные морозы; летом обычное дело – жара за плюс 40, засухи, суховеи.

Традиционные навыки хозяйства в таких условиях не годились. Многое пришлось заимствовать у окружающего русского населения. Самым основным таким заимствованием стала сельская община. Большинство немецких колонистов на новой родине были вынуждены отказаться от частной собственности на землю и ввели периодические уравнительные переделы земли. Когда в 1906-1907 гг. царское правительство повсеместно начало разрушать общину и внедрять частную крестьянскую собственность на землю, то эта реформа проходила в немецких колониях с такими же трудностями, как и в большинстве великорусских селений.

Странные обычаи

В то время как в Германии на протяжении конца XVIII – XIX вв. происходила эволюция нравов и семьи, поволжские немцы в начале ХХ века сохраняли весьма патриархальный быт. Этнографы отмечали, что в семьях колонистов очень сильно развиты власть главы семьи, послушание младших старшим, весьма строги нравы. Это было заметно при сравнении не только с немцами Германии, но и с русским крестьянством пореформенной поры.

Современники наблюдали и большую религиозность поволжских немцев. При этом конфессиональный состав колонистов мало отличался от такового в Германии, за исключением того, что среди них была выше доля протестантов – до трёх четвертей, из которых больше половины лютеран. Примерно четверть составляли католики.

Примечательными были некоторые обычаи и привычки, обретённые немцами на новой родине. Основные праздники приходились на воскресенья осенью, когда заканчивались полевые работы. Эти праздники («кирмесы» по-местному) были спланированы так, чтобы жители соседних сёл могли за осень несколько раз побывать друг у друга в гостях. Кирмесы отмечались, как масленица у русских – с обилием еды и выпивки. Причём поволжские немцы налегали в основном на водку, а столь излюбленного на их родине пива здесь пили мало.