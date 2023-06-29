Для чего раньше клеили плитку на фасады панельных домов

На старых панельных домах и сейчас можно увидеть мелкую плитку. И чаще всего она белого цвета. Но зачем её клеили на фасады?

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На панелях многоэтажных домов появляется плитка где-то в 1970-х годах. Исчезает эта технология в 1990-е годы. До возникновения идеи с плиткой панельные дома делали из окрашенных бетонных элементов.

Купчино

Но для чего конкретно использовалась мелкая плитка? Прежде всего, она делала бетон плиты менее пористым и в целом улучшала внешний вид фасада. В результате разводы и плесень не образовывались.