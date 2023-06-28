«Рукопашный бой чекистов»: как на самом деле учили драться в КГБ

Стереотипный образ агента КГБ мало ассоциируется с участием в драках — скорее с интригами и хитроумными способами ликвидации политических противников. Между тем, искусством рукопашного боя сотрудники главной советской спецслужбы отлично владели практически с момента ее основания.

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Джиу-джитсу для ОГПУ

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В ОГПУ функции физической подготовки сотрудников были с 1923 года возложены на тренеров Пролетарского спортивного общества "Динамо". Навыкам рукопашного боя чекистов обучал руководитель "секции защиты и нападения" Виктор Спиридонов. По оценке исследователей Алексея Лосева и Александра Слюнченко, это был "наиболее знающий, если вообще не единственный на тот момент специалист по самозащите".

Вернувшись с фронтов русско-японской войны, Спиридонов увлекся борцовским искусством самураев джиу-джитсу, которое в те годы начало завоёвывать популярность в мире. Обучался он по самоучителям, но достиг больших успехов. Во время Первой мировой войны мастер получил контузию и был уволен с военной службы. После революции офицер в отставке перебивался случайными заработками, пока не нашел себя в качестве преподавателя джиу-джитсу для будущих милиционеров и просто советских граждан, желающих научиться постоять за себя.

Оперативники ОГПУ изучали основы рукопашного боя всего за 14 часов. Из богатого арсенала джиу-джитсу Спиридонов взял приемы освобождения от захватов, обезоруживания и задержания противника. В 20-30 годах Спиридонов издал 3 руководства по самозащите, дополнив джиу-джитсу техникой боксерских ударов.

Наследие Спиридонова использовалось в спецслужбах ещё очень долго, но уже в 30-х годах возникла альтернативная система, созданная Василием Ощепковым. Этот уроженец Сахалина в юности жил в Японии, где изучал единоборства. Он стал третьим в истории европейцем, получившим второй дан дзюдо. В 20-е годы на оккупированном японцами Сахалине Ощепков стал важным агентом советской разведки. В СССР боевое искусство Ощепкова пригодилось при создании норм ГТО, которые сдавали в т. ч. и сотрудники ОГПУ-НКВД. К слову, название "самбо" (самооборона без оружия) для новой системы придумал все тот же Спиридонов, который резко негативно отнёсся к появлению конкурента и даже способствовал его аресту как "врага народа".

Из 43 приемов, вошедших в комплекс ГТО, 20 имели боевое назначение, позволяя обезвредить врага, вооружённого палкой, ножом, револьвером или другим оружием. Постепенно в НКВД утвердилось именно самбо, как более пригодная на случай военных действий система. Учебное пособие для спецслужбы в 1940 году опубликовал ученик Спиридонова и Ощепкова Вячеслав Волков.

Гэбисты-каратисты

Во время Великой Отечественной войны диверсантов НКВД обучали приемам ближнего боя с оружием по системе Николая Симкина. Но в послевоенное время, вплоть до конца 1970-х годов подготовка к рукопашному бою в КГБ вновь свелась к изучению самбо системы Ощепкова. Упор делался на приемы обезоруживания и чисто спортивные элементы. Хотя в указанный период проводились ведомственные соревнования по самбо и рукопашному бою, в целом в этой сфере наблюдался застой, новые веяния почти не проникали.

Ситуация изменилась в начале 80-х годов, когда советским спецслужбам потребовалось более эффективно противостоять террористам. И вновь тренеры обратились к японскому опыту, правда, в "кубинском" преломлении. Созданная уроженцем Острова свободы Раулем Рисо система "оперативного каратэ", которому обучались полицейские режима Кастро, в СССР превратилась в "Прикладное каратэ". Наряду с этим для вновь созданных подразделений "Альфа" и "Вымпел", а также нештатных оперативно-боевых групп преподаватель Курсов усовершенствования оперативного состава, Александр Долматов, разработал "систему специальной физической подготовки".