За что на самом деле Хрущев посадил сына Сталина

Никита Хрущев, как и другие члены Политбюро ЦК КПСС, смертельно боялся Сталина, и так же сильно его ненавидел. По одной из версий, Сталин, по сути, подписал смертный приговор сыну Хрущева Леониду, совершившему во время войны тяжкое преступление.

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Многие историки считают, что во значительной степени развенчание «культа личности» Сталина Хрущевым было обусловлено личными счетами между главами самого могущественного государства в мире – действующим и покойным.

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Гибель Леонида как катализатор репрессий?

В 1942 году сын Никиты Хрущева, Леонид, военный летчик, в куйбышевском госпитале в результате пьяной выходки застрелил моряка (играли в Вильгельма Телля, и Леонид промахнулся, не сбил поставленную на темя бутылку, попал в голову). Воспоминания об этом случае оставили сестра Леонида, Рада Хрущева, сын члена ЦК Николая Булганина, Лев, и артистка балета Валентина Петрова.

О том, как Хрущев вымаливал у Сталина прощение для Леонида, вспоминал генерал-майор КГБ СССР Михаил Докучаев, зам. начальника знаменитого 9-го управления Комитета госбезопасности, занимавшегося охраной верхушки правительства СССР. Хрущев приехал в Кремль якобы хлопотать за сына, по словам Дмитриева, он валялся в ногах у Сталина. Но тот, зная обстоятельства произошедшего, сухо ответил, что ничего не может сделать.

По другим данным, Леонида Хрущева после того инцидента все же направили на фронт, где он и погиб в одном из воздушных боев в марте 1943 года. Сам Хрущев-старший впоследствии подтверждал именно эту версию смерти сына.

Герой Советского Союза Александр Щербаков полагал, что гибель сына Хрущева (именно в бою, а не в тюрьме) никак не могла послужить катализатором для начала развенчания Никитой Хрущевым «культа личности» Сталина – побудительные мотивы для этого, считал Щербаков, были явно другими.

Тем более что версий гибели Леонида Хрущева множество, и каждая, не имея достаточных документальных подтверждений, претендует на главную.

Судьба Василия Сталина: месть за сына?

Практически сразу после смерти отца (через 2 дня) Василий Сталин получил распоряжение уехать из Москвы и занять пост начальника провинциального авиаокруга, на которое ответил отказом. Публицист Александр Колесник, подробно описывавший биографию Василия Сталина, указывал, что Василий в 50-х годах пробыл несколько лет во Владимирском централе, отсидев за «антисоветскую пропаганду» (говорил много «лишнего»). Освободился, став инвалидом. Его лично принял Никита Хрущев. Сыну Сталина выделили в Москве трехкомнатную квартиру, назначили военную пенсию.

Но Василий сильно пил, бывший глава КГБ СССР Александр Шелепин в своем интервью, данном в 90-х годах, рассказал, что в 1960 году, спустя всего несколько дней после освобождения из тюрьмы, пьяный Василий Сталин на «Хорьхе» насмерть сбил человека, и было принято решение положить его в больницу, чтобы пролечить от алкоголизма. Потом снова была тюрьма – сына Сталина посадили «за продолжение антисоветской деятельности» – Василий, подвыпив, снова не сдерживался в высказываниях по поводу бывших подчиненных отца, почем зря ругал Хрущева.

После освобождения Василий Сталин не порвал с алкоголем, от чего, по официальной версии, вскоре и умер.

Сторонники версии мстительности Хрущева утверждают, что главный «низвергатель» «культа личности Сталина» отыгрался на Василии за сына. Антагонисты возражают: Василий Сталин просто не смог смириться со своим положением после смерти отца. Навсегда лишившись прежних привилегий, он не нашел себя в предлагаемых обстоятельствах. Вторая гипотеза фактологически более основательна – биографы Василия Сталина приводят массу свидетельств современников, ставших очевидцами «послеотцовской» биографии младшего сына Иосифа Сталина.

Нелюбовь к родственникам жен

Печальная и трагическая судьба постигла родственников Сталина по линии обеих его жен. "Близость к телу" вождя СССР оказалась мнимой защитой. Так, из родственников первой супруги вождя, Екатерины Сванидзе, в 1941 и 1942 году были расстреляны её брат Александр с женой, а сын от этого брака в 1945 году получил 5 лет лагерей.

Не менее страшная участь была уготована и близким Надежды Аллилуевой. Её сестра, Анна, в 1948 году угодила за решетку по обвинению в шпионаже. Восемью годами ранее, в 1940 году, был расстрелян её муж, Станислав. Под каток репрессий попала даже сноха Аллилуевой и её супруг, им дали по 7 лет.

Обвинения для всех вышеперечисленных членов семьи Сталина схожи – это фабула пресловутой 58-й статьи, по которой в СССР в 30-е – 50-е годы сидели (или же были расстреляны) сотни тысяч граждан СССР.