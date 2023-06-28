«Охотники за трофеями» во Вьетнаме: какие секреты США добыл спецназ ГРУ

По данным, приводимым в книге ветерана вьетнамской войны, Николая Колесника, «Война во Вьетнаме... Как это было (1965 – 1973)», группа специалистов, курируемых Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил (ГРУ ГШ ВС) СССР, задачей которых было изучение американских военных трофеев, работала во Вьетнаме с осени 1965 года (по другой информации, с мая того же года).

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Результаты работы «трофейщиков» весьма интересовали Минобороны СССР и советскую оборонную промышленность.

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Вьетнамские товарищи усложняли

По воспоминаниям ветерана дипломатической службы Анатолия Зайцева, опубликованным в «Красной звезде», «охотниками за трофеями» это спецподразделение из нескольких офицеров запаса, возглавляемых офицером ГРУ, прозвали советские дипломаты. В задачи «трофейщиков», помимо изучения и отправки в Советский Союз образцов американской техники и вооружения, также входил анализ ведения боевых действий американцев во Вьетнаме и консультирование Вьетнамской Народной Армии в части выработки способов противодействия подразделениям противника.

Судя по справке посольства СССР в Демократической Республике Вьетнам, датированной мартом 1967 года и адресованной высшему руководству Советского Союза, нормальной работе спецгруппы «трофейщиков» нередко препятствовала вьетнамская сторона. Дипломат Виктор Звездин писал, что на тот момент советские специалисты работали во Вьетнаме почти 2 года, с мая 1965-го, и их деятельность была согласована на уровне министров обороны СССР и ДРВ. За этот период «трофейщики» отобрали и направили в Советский Союз более 700 образцов американской военной техники и вооружения – спецподразделение ГРУ исследовало сбитые самолеты армии США, ракеты, радиоэлектронное, фоторазведывательное и другое вооружение. Помимо этого, по итогам данной работы было составлено несколько десятков информационно-аналитических справок, в которых изучалась и американская техническая документация.

В основном исследования велись на местах падения сбитых самолетов. Виктор Звездин писал, что вьетнамцы часто утаивали от советской спецгруппы эти точки либо затягивали с отправкой машин с «трофейщиками» к объекту изучения. В связи с этим «охотникам за трофеями» приходилось самим отслеживать места, куда падали американские самолеты. Случалось, что вьетнамцы просто не разрешали советским специалистам исследовать образцы техники и вооружения, тянули с их отправкой в СССР (она могла затянуться на срок до 3 месяцев). Немало случаев было связано и с тем, что до приезда на место падения американского самолета его останки уже разбирались китайскими военспецами.

По сообщению Звездина, в январе 1968 года китайцы опередили советскую спецгруппу, первыми разобрав вражеский модернизированный самолет-разведчик – с него сняли все ценное, а обломки приготовили к взрыву. Вьетнамцы, чтобы как-то сгладить неприятную ситуацию, передали «трофейшикам» американскую ракету «Шрайк» (AGM-45 Shrike).

В целом дипломат Виктор Звездин в своей докладной записке выражал озабоченность сложившейся ситуацией с изучением и отправкой в СССР трофеев и предложил составить специальное двустороннее соглашение, которое позволило бы улучшить сотрудничество Вьетнама и Советского Союза в этой области.

На данную справку ссылается издание «Коммерсант-Власть» (в нем она и опубликована), факт препятствования работе советских спецгрупп со стороны вьетнамских военных подтверждается и другими источниками. Вместе с тем, журналист «Коммерсанта», встретившись с Виктором Звездиным, отмечает, что бывший советский дипломат свое авторство и само наличие вышеупомянутой докладной записки отрицает.

Что такое «Шрайк»

Как пишет «Вестник ПВО», снижению эффективности действия зенитно-ракетных войск вьетнамской армии во многом способствовали огневые удары по позициям советских ЗРК «Двина» бомб, самонаводящихся на радиоизлучение – американских AGM-45 Shrike.

Специалист одной из спецгрупп «трофейщиков», Александр Аносов, писал, что комплекс по отслеживанию наших ЗРК американцам передали израильтяне, которые, в свою очередь, захватили его у египтян. Момент запуска «Шрайка» с бомбардировщика локаторы советского зенитно-ракетного комплекса фиксировали и сразу же отключали передатчик радиоизлучения. Ракета теряла цель и «ослепший «Шрайк»» нередко залетал в жилые кварталы Ханоя.

Используя информацию о «Шрайке», советская оборонная промышленность неоднократно дорабатывала ЗРК «Двина», в том числе, во время войны во Вьетнаме. Спецгруппа, в которую входил старший лейтенант-инженер Александр Аносов, работала во Вьетнаме с мая 1965 по декабрь 1968 года, нередко под бомбежками, артобстрелами и на минированной местности. В итоге советскими специалистами за это время было отобрано и направлено в СССР более 800 образцов американской техники и вооружения.

Численность спецгрупп и эффективность их работы

По подсчетам председателя Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, Николая Колесника, военно-научные группы, направляемые из СССР во Вьетнам по линии ГРУ, действовали в ДРВ до 1971 года и возглавлялись на протяжении этого времени семью кадровыми офицерами Главного разведывательного управления (все полковники). Колесник называет общую численность «трофейщиков» (они были гражданскими специалистами-оборонщиками, в основном, отставными офицерами) за все время вьетнамской кампании – до 50 человек (по 5 человек в группе), на сегодняшних день живы менее десятка. К участникам боевых действий их в свое время не причислили.