Смерть «черного барона»: был ли на самом деле отравлен Врангель

Согласно официальной версии, авторитетный руководитель Белого движения скончался от стремительно развившейся формы туберкулеза легких. Однако многие историки, исследователи и родственники барона Врангеля до сих пор уверены в том, что его смерть носила насильственный характер.

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Странная авария на воде

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Как известно, «черный барон» Петр Врангель покинул советскую Россию в 1920 году, после того, как Крымский полуостров был захвачен большевиками. Вместе с ним в эмиграцию отправились и несколько тысяч его сторонников, солдат и офицеров. За границей руководитель Белого движения развернул широкомасштабную работу, направленную на борьбу с новой властью, установившейся на родине. Разумеется, уже тогда Врангель понимал, что рискует собственной жизнью. И события, которые только подтверждали подозрения барона, не заставили себя долго ждать.

Поначалу Петр Врангель остановился в оккупированном Антантой Константинополе. Барон и его домочадцы проживали на яхте «Лукулл», стоявшей на рейде в проливе Босфор. Там же, как пишет Лев Лурье в своей книге «22 смерти, 63 версии», располагался и штаб Русской армии. В середине октября 1921 года итальянское судно «Адриа» резко изменило курс и врезалось в яхту Врангеля, которая тут же затонула. Интересно, что «Адриа» вышла в рейс из советского Батуми. «Черного барона» спасло чудо — незадолго до аварии он вместе с членами своей семьи сошел на берег. Расследование причин крушения ни к чему не привело.

Отравление

Однако сам Врангель ждал подвоха совсем с иной стороны. Белый генерал опасался отравления. Об этом в первые же сутки после смерти Врангеля сообщило французское издание Есhо dе Раris. Если верить заметке в газете, как-то раз барон обмолвился одному из своих приятелей, что собирается предпринять какие-то меры в отношении своего питания, так как боится, что его могут отравить. Аналогичной версии придерживались и родственники Врангеля. Тем более, что, как утверждает в своей книге «Корень нации. Записки русофила» Владимир Осипов, «черный барон» ушел в мир иной как раз в момент подъема антибольшевистских сил.

Да и странное происшествие, которое случилось буквально за день до обострения болезни Врангеля, тоже вызывает больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что, согласно книге Армена Гаспаряна «Генерал Скоблин. Легенда советской разведки», в марте 1928 года денщик Петра Николаевича, некто Яков Юдихин, попросил Врангеля принять на постой своего брата, который, как впоследствии выяснилось, служил на советском корабле матросом. Врангель дал добро. 18 числа, когда «брат» съехал, барон слег. Именно этот человек, как предполагали близкие белого генерала, и мог подсыпать в пищу Петра Николаевича яд, вызвавший стремительное развитие туберкулеза.

Или все-таки туберкулез?

Между тем, как пишет известный историк Лев Лурье, Петр Врангель начал чувствовать себя плохо еще зимой того же 1928 года. Барон немного простудился — температура была небольшой, мучили генерала лишь продолжительный кашель да слабость, то есть вполне типичные симптомы многих заболеваний. Однако 8 марта болезнь возобновилась с новой силой. Теперь температура достигала самых высоких отметок. Доктор Вейнер диагностировал у больного кишечный недуг. А другой врач Иван Алексинский был уверен в том, что у Петра Николаевича обычный грипп.