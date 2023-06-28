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Жители Южной Кореи станут моложе на 1-2 года

В Южной Корее приняли международные стандарты, по которым будут считать возраст местных жителей. Об этом сообщает издание Yonhap.

Жители Южной Кореи станут моложе на 1-2 года
© Unsplash

Ранее в этой стране годы жизни считали по-другому. При рождении человеку был уже один год, так как засчитывалось время, проведенное в утробе. Другой способ подсчета подразумевал то, что в новый календарный год к его возрасту добавлялся еще один год.

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Так как в Южной Корее действовало несколько разных систем подсчета возраста, возникали различные проблемы, связанные с судебной и социальной сферой взаимодействия. Теперь правила унифицируют. Правительство считает, что этот способ подойдет для подсчета начисления пенсии. Для службы в армии, покупки алкоголя и табака, а также для поступления в школу будут оставлены старые правила.

Ранее сообщалось, как узнать истинный возраст тела одним простым действием.

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