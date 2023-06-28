Что такое "дон" и почему так говорят

В речи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова часто можно услышать слово, звучащее как "дон". Оно стало фишкой речи политика, а сам он неоднократно объяснял, зачем его говорит.

"Рамблер" рассказывает, что значит "дон" и какое отношение имеет к чеченскому языку.

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По подсчетам одних журналистов, за десятиминутное интервью Рамзан Кадыров произнес слово "дон" 25 раз. Другие зафиксировали 31 раз за 2 минуты 45 секунд. Так или иначе, оно возникает как внутри одного предложения, так и на границе разных. Сам политик говорит, что это слово-паразит наподобие русских "короче говоря", "есть же", "видишь", "понимаешь".

Гипотез, связанных со значением "дон", в медийном поле было много. Пользователи интернета шутили, что политик постоянно вспоминает реку Дон, а также что делает отсылки к роману Марио Пьюзо "Крестный отец" с главным героем доном Корлеоне. На самом деле ни к тому, ни к другому чеченское слово отношения не имеет.

Как объяснил Кадыров, "дон" слышится русскому уху в выражении "дуй хьунан", которое буквально переводится как "есть у тебя". Например, вопрос "Есть ли у тебя дети?" в чеченском языке звучит как "Бераш дуй хьуна?" Как слово-паразит "дуй хьунан" служит "для связи слов в предложении", помогает говорящему подбирать нужную лексику, чтобы выразить мысль. Как и аналогичные единицы в других языках, "дон" заполняет паузы, которые неизбежно возникают в живой речи.

Комик Михаил Галустян для пародии на Рамзана Кадырова специально учился произносить это выражение правильно. Помогал ему в этом близкий друг — сам глава Чечни. Пользователи интернета, посмотревшие пародию, отмечают, что у Галустяна "паразит" по звучанию ближе к "да", а не к "дон".

Кадыров неоднократно отмечал, что выражение "дуй хьунан" привычно и понятно большинству чеченцев. Это действительно так, однако более употребительным оно было 30-40 лет назад. Услышать много раз "дон" можно было и в речи чеченского военного, политического и государственного деятеля Руслана Гелаева.