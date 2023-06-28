Заведу гладильную машину

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

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В июне 1967 года в рубрику «Справочное бюро» приходило много «сезонных» вопросов, связанных с летним досугом или отпусками. Что волновало москвичей, мы узнали, посмотрев архив «Вечерней Москвы».

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Льготный проезд

В номере от 27 июня группа читателей интересовалась, как достать льготный билет для проезда на пригородных электричках, пока семья живет летом на даче. В 1967 году для этого надо было в кассе предъявить талон о прописке за городом. Но много ли было тех, кто готов был на несколько месяцев прописаться на даче, неизвестно, ведь это было связано с определенными бюрократическими трудностями. А летом были более интересные занятия.

Из чего же это сделано?

Читатель Л. Бильковский увидел как-то на витрине продукт «растительное сало». Что же это такое, из чего сделано? — спрашивал он рубрику. В газете ему ответили, что растительное сало является высококалорийным продуктом и готовится из растительных жиров, преимущественно из растительного масла. И сегодня этот продукт можно купить в некоторых магазинах. Только теперь он состоит в основном из пальмового масла, и регулярное его употребление пользы здоровью не приносит.

С заботой о простынях