Отец и сын нашли отправленное 30 лет назад послание в бутылке

Отец и сын отправились охотиться на белух вблизи инуитской деревни Акуливик в канадской провинции Квебек и нашли отправленное 30 лет назад послание в бутылке. Об этом сообщает CBC.

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Науйя Куитсак и его сын Ласьюси во время охоты увидели грязную зеленую бутылку, выброшенную на берег. Сначала они приняли находку за мусор и чуть не прошли мимо, но Ласьюси поднял ее и заметил внутри листок бумаги. «Это было неожиданно», — подчеркнул Куитсак.

Прочитав записку, охотники узнали, что послание более 30 лет находилось в водах Гудзонова залива.

«Если вы случайно найдете эту бутылку, пожалуйста, улыбнитесь, скажите "привет" и верните ее Роде Палиак-Ангутеалук, деревня Корал-Харбор, Северо-Западная территория Канады. 4 сентября 1990 года. Остров Саутгемптон», — говорилось в записке.

Охотники разыскали женщину в соцсети. Она вспомнила, что когда-то вместе с мужем разбила лагерь и внезапно решила бросить в море послание в бутылке. Она призналась, что совершенно забыла об этом.

«Я была просто удивлена. Это заняло столько времени!» — заявила она.