Кодекс Рохонци: почему его сравнивают с легендарной рукописью Войнича

Кодекс Рохонци и рукопись Войнича – два загадочных документа, которые до сих пор вызывают вопросы у ученых всего мира. Оба текста написаны на неизвестных языках и содержат непонятные символы, что делает их невероятно сложными для расшифровки. Но если о рукописи Войнича слышали многие, то Кодекс Рохонци оказался в тени общего внимания.

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Этот манускрипт, содержащий 448 страниц и более 87 000 символов, был обнаружен в 19 веке в Венгрии. Но что же он содержит?

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По мнению некоторых ученых, Кодекс Рохонци – это религиозный текст, написанный на неизвестном языке. В книге содержится большое количество иллюстраций, которые, как предполагают исследователи, могут быть иконографическими изображениями святых или библейских сцен. Однако, без понимания текста, точное значение этих изображений остается неизвестным.

Существует множество теорий о происхождении и содержании Кодекса Рохонци. Некоторые ученые считают, что это подделка 19 века, созданная для продажи коллекционерам. Другие утверждают, что это древний текст, возможно, даже более старый, чем библейские свитки.

Однако, несмотря на множество попыток, кодекс так и не был расшифрован. В 2014 году венгерский исследователь Леонтьев Ш. предположил, что Кодекс Рохонци написан на древнем венгерском языке, но его теория не получила широкого признания в научном сообществе.

В 2017 году американский исследователь Ник Пеллинг, автор книги "Кодекс Рохонци: расшифровка самого таинственного манускрипта в мире", предложил свою теорию. По его мнению, Кодекс Рохонци – это не религиозный текст, а астрономический календарь. Он утверждает, что символы в кодексе представляют собой звезды, планеты и другие астрономические объекты. Однако, его теория также не была признана научным сообществом.

В 2019 году венгерский исследователь Бенедек Ланг, автор книги "Кодекс Рохонци: история самого таинственного манускрипта в мире", предложил свою теорию. Он утверждает, что Кодекс Рохонци – это подделка, созданная в 19 веке венгерским антикваром Самуэлем Литерати Немесом. По его мнению, Немес создал кодекс, чтобы продать его за большие деньги.