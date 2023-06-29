«Никогда не нападет первая»: как вести себя при встрече со змеей
Змеи нападают на людей, только когда чувствуют опасность. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зоолог Илья Гомыранов.
Почему змеи нападают на людей в Подмосковье
По его словам, люди сами пытаются подойти к змее поближе, чтобы получше рассмотреть ее. Это нарушает спокойствие рептилии, и она нападает в целях защиты.
— Многие воспринимают змей как агрессивных и нападающих на них животных. Но пытаются сами лезть к ним поближе, чтобы посмотреть на них. Это неправильное поведение. Самая лучшая стратегия при встрече со змеей — это отойти от нее на безопасное расстояние. Змея никогда первая нападать не будет, тем более гадюка. Они могут укусить исключительно в целях защиты, — сказал он.
Не нужно переходить дистанцию, которая комфортна для змей. Если вы наступите в зону личных границ животного даже случайно, оно может вас атаковать, предупредил зоолог.
— Также гадюки кусаются, когда человек наступает на змею или рядом с ней, потому что они не очень заметны в растительности, — рассказал Гомыранов.
Как защитить себя от укуса змеи
Специалист подчеркнул, что зона личных границ условна. У каждой особи свой характер и индивидуальные особенности.
— Если вы увидели змею, не приближайтесь к ней и полюбуйтесь издалека. Лучше пойти в обратную сторону или обойти рептилию. Это поможет сохранить ваше здоровье и спокойствие животного, — рассказал он.
- на природе нужно носить высокую обувь;
- надевать длинные штаны из плотной ткани.
— Змеи, которые обитают в Подмосковье, не смогут прокусить толстый ботинок, джинсовую одежду или штаны из плотной ткани, — подытожил Гомыранов.
В четверг, 29 июня, в Подмосковье четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса змеи. Похожая история произошла в среду в подмосковном СНТ «Агат». Змея напала на 12-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Илья Гомыранов рассказал «ВМ», когда в Подмосковье закончится нашествие опасных пресмыкающихся.