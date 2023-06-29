«Никогда не нападет первая»: как вести себя при встрече со змеей

Змеи нападают на людей, только когда чувствуют опасность. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зоолог Илья Гомыранов.

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Почему змеи нападают на людей в Подмосковье

По его словам, люди сами пытаются подойти к змее поближе, чтобы получше рассмотреть ее. Это нарушает спокойствие рептилии, и она нападает в целях защиты.

— Многие воспринимают змей как агрессивных и нападающих на них животных. Но пытаются сами лезть к ним поближе, чтобы посмотреть на них. Это неправильное поведение. Самая лучшая стратегия при встрече со змеей — это отойти от нее на безопасное расстояние. Змея никогда первая нападать не будет, тем более гадюка. Они могут укусить исключительно в целях защиты, — сказал он.

Не нужно переходить дистанцию, которая комфортна для змей. Если вы наступите в зону личных границ животного даже случайно, оно может вас атаковать, предупредил зоолог.

— Также гадюки кусаются, когда человек наступает на змею или рядом с ней, потому что они не очень заметны в растительности, — рассказал Гомыранов.

Как защитить себя от укуса змеи

Специалист подчеркнул, что зона личных границ условна. У каждой особи свой характер и индивидуальные особенности.

— Если вы увидели змею, не приближайтесь к ней и полюбуйтесь издалека. Лучше пойти в обратную сторону или обойти рептилию. Это поможет сохранить ваше здоровье и спокойствие животного, — рассказал он.

на природе нужно носить высокую обувь;

надевать длинные штаны из плотной ткани. Собеседник «ВМ» напомнил, что существуют простые правила безопасности, которые защитят вас от укуса змей:

— Змеи, которые обитают в Подмосковье, не смогут прокусить толстый ботинок, джинсовую одежду или штаны из плотной ткани, — подытожил Гомыранов.