Почему первое кругосветное путешествие стало самой трагической экспедицией

В 2019 году исполнилось ровно 500 лет первому достоверно известному путешествию вокруг земного шара. Испанская экспедиция, вышедшая из гавани Сан-Лукар в 1519 году, возвратилась спустя три года без командира. Из пяти отправившихся в путь кораблей кругосветку завершил только один. На корабле находилось 17 человек из 265 членов первоначального экипажа экспедиции.

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Зачем понадобилась кругосветка

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Буллой 1493 года римский папа Александр VI произвёл первый «раздел мира» между Испанией и Португалией. Испании предоставлялись все земли к западу от меридиана Азорских островов, Португалии – к востоку. Разграничение их сфер влияния в противоположном полушарии не было проведено, и предполагалось, что оно не понадобится. Просто все испанские экспедиции направлялись к западу – как вскоре выяснилось, в Новый Свет (Америку), а португальские – к востоку, в обход Африки. Именно португальцы и приплыли в настоящую Индию и к вожделённым островам пряностей.

Испании её новые американские колонии не приносили никакого дохода, а Португалия сказочно богатела. Испанцы настойчиво искали среди берегов Нового Света пролив в океан, который позволил бы им достичь Азии, идя на запад, в обход португальцев, свирепо охранявших свою монополию.

Португальский офицер Фернан де Магальянш (Магеллан), обиженный на своё правительство, не оплатившее ему за службу в колониях так, как ему бы хотелось, эмигрировал в 1517 году в Испанию и предложил заинтересованному испанскому правительству дерзкий план достичь островов пряностей в обход Америки. Себя Магеллан, естественно, мыслил во главе предприятия. Сами острова пряностей (Молуккские в нынешней Индонезии) были ему хорошо известны, но путь к ним со стороны Атлантики был неведом. Магеллан брался его отыскать.

Вместе с Магелланом действовал его компаньон, такой же эмигрант, Руй Фалейру. По договору с испанским королём он также получал титул наместника открытых земель и двадцатую часть доходов. Однако до начала экспедиции Магеллан путём интриг добился устранения Фалейру от её подготовки. Фалейру вернулся на родину, но там был посажен в тюрьму. С этого момента ещё не начавшуюся экспедицию стали преследовать неудачи.

Мятеж

Португальские агенты пытались убить Магеллана и даже подстрекнули беспорядки в порту накануне плавания. Но 20 сентября 1519 года корабли вышли в море. Интернациональный экипаж первой кругосветки состоял исходно из испанцев (большинство), португальцев, итальянцев, французов, немцев, англичан, даже африканцев и малайца—слуги Магеллана.

Уже через неделю, когда за кормой остались Канарские острова, в руководстве начались разногласия. Королевский инспектор Хуан Картахена требовал плыть на запад, тогда как Магеллан взял курс на юг. Картахена стал подбивать офицеров к мятежу, и Магеллану пришлось арестовать его и назначить другого капитана на самое большое судно флотилии – «Сан-Антонио».

У берегов Патагонии флотилии пришлось встать на зимовку. Между тем, постоянно сеявшиеся семена бунта дали всходы. В Вербное воскресенье 1520 года капитаны трёх кораблей пренебрегли приглашением Магеллана на праздничный обед. В следующую ночь капитан «Сан-Антонио» освободил арестованного Картахену. Вскоре мятежники овладели тремя судами из пяти.

Магеллан действовал решительно. Сделав вид, что подчиняется требованиям мятежников, он послал для переговоров на корабль «Виктория» доверенных людей, один из которых вероломно убил одного из лидеров мятежа, Луиса де Мендосу. Ошеломлённые бунтовщики не смогли оказаться сопротивления захвату корабля людьми Магеллана. Команды двух других сдались без сопротивления.

На скорую руку организованный трибунал приговорил больше сорока человек к смерти. Был казнён только один – мятежный капитан «Консепсьона» Гаспар де Кесада. Матросы помилованы, так как экспедиция нуждалась в экипаже. Королевский инспектор подвергся самой жестокой участи – его оставили на пустынном берегу.

Гибель Магеллана и его семьи

Во время стоянки у берегов Патагонии погибло в буре судно «Сантьяго», а в проливе, названном именем Магеллана, на корабле «Сан-Антонио» дезертировал его капитан (тоже португальский эмигрант) Себастьян Гомес. Подойдя к месту прежней стоянки, он подобрал Хуана де Картахену и вместе с ним вернулся в Испанию. Там они пожаловались королю на действия Магеллана, который был заочно осуждён. Жена и двое детей Магеллана лишились казённого пособия и вскоре умерли в нищете.

Магеллану не было суждено узнать о трагической участи своей семьи. Преодолев, после многомесячных лишений, когда от голода и цинги умерли десятки членов экипажа, Тихий океан, он в марте 1521 года открыл острова, названные им Филиппинскими в честь короля. До островов пряностей оставалось недалеко.

На острове Себу Магеллан убедил правителя и всю его свиту принять христианство. Вслед за этим, охваченный энтузиазмом мореплаватель решил помочь новообращённым в их войне с «неверными». 27 апреля 1521 года в стычке с туземцами Магеллан и несколько его спутников погибли.

Возвращение

Новым начальником экспедиции был избран Дуарти Барбоза. 1 мая новокрещёный правитель острова пригласил его и ещё двадцать пять офицеров на обед, где все они были зарезаны. Ставший во главе экспедиции Жуан Лопиш Карвалью спешно отплыл, бросив на берегу одного ещё живого товарища.

На Молукках оставшиеся в живых достигли главной цели плавания, закупив по дешёвке большой груз пряностей. Правда, пришлось сжечь пришедший в негодность корабль «Консепсьон», а в стычке с туземцами Карвалью бросил на берегу ещё несколько своих моряков. После этого был избран новый начальник – Гомес де Эспиноса. Будучи командиром «Тринидада», он повёл свой корабль назад, через Тихий океан, но сбился с пути и после полугодового блуждания вернулся на Молукки. Там оставшиеся в живых члены экипажа (17 человек) был схвачены португальцами. Большинство умерли в тюрьмах, на родину спустя пять лет вернулись только четверо во главе с капитаном.