Встречаем июль: праздник Ивана Купалы, волшебное веретено и времена года

Отдел культуры WomanHit.ru собрал самые интересные события середины лета.

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Когда-то этот важный языческий праздник отмечали в конце июня, в день летнего солнцестояния. Но в последнее время Ивана Купалу отмечают 7 июля. Если вы не любите массовых праздников, то можете устроить свой собственный междусобойчик. Но для этого точно нужно знать, что нужно делать на Ивана Купалы. Это, прежде всего, прыжки через костер. Совет здесь такой: прыгать надо с разбега. Если огонь не коснется одежды, значит, нужно ждать скорого замужества. Или удачи.

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Также в этот день незамужние девушки и неженатые юноши плетут из березы венки и бросают их в реку. Коли поплывет — скоро свадьбу играть, к берегу пристанет — еще год в одиночестве куковать, ну а уж если потонет, так и вообще смерть.

Следующий обязательный пункт программы — сбор трав. Цветущий папоротник, символ Ивана Купалы, — это, конечно, здорово. Тот, кто его все-таки найдет, станет не просто богатым, а нобелевским лауреатом за открытие в области ботаники. Потому как по всем правилам флористики цветущего папоротника не существует. Будем реалистами, соберем просто те травы и цветы, что попадутся под руку в Иванов день. Сложим их аккуратненько под Иванову росу. Потом высушим. И начнем с помощью этого нехитрого приспособления бороться со всякой напастью — болячками, душевными переживаниями и даже нечистью. Кстати, самыми эффективными считаются иван-да-марья, лопух и плакун-трава. Для неустроенной тонкой душевной организации предлагается терлыч-трава, которую кладут под росу с приговором: «Терлыч-терлыч, парней накличь!».

Ну и, наконец, не забудье от праздничных заплывов. Считается, что на Ивана Купалу следует купаться голышом. Но это уже — полностью на ваш выбор.

Стояние на гвоздях и волшебное веретено

От стояния на гвоздях до инопланетян — все это можно увидеть (и попробовать на себе) в Москве в рамках Фестиваля эзотерики и самопознания «Ведаю путь». Пройдет он в первый день месяца, 1 июля, в арт-пространстве «Душу наружу» с полудня и до вечера. Программа фестиваля настолько насыщенная, что даже удивительно, что все это возможно уместить в один день.

В программе фестиваля — практические мастер-классы, трансформационные игры, консультации, исполнение древнейших мантр и методы биоэнергетики в танце, стояние на гвоздях и рассказы очевидцев о контактах с инопланетными сознаниями, древние знания и уникальные авторские методики.

На фестивале можно будет узнать о ритуальной магии Южной Америки, масонских традициях и шаманских практиках. Поучаствовать в мастер-классах с волшебным веретеном и изготовить рунический талисман.

Вести мастер-классы и занятия будут специалисты, изучающие сакральные знания различных мировых традиций, учений и практик, целителей, практикующих экстрасенсов, тарологов, биоэнергетов, шаманов, тарологов и рунологов. Только в этот день они не только расскажут и покажут свое мастерство, но и приоткроют завесу его секретности!

Понятно, что многим программа покажется, скажем мягко, довольно странной, однако обычно на этом фестивале встречаются довольно известные личности. Например, частый гость — прекрасная Сати Казанова.

Как звучит лето

Чтобы узнать, как звучит лето, достаточно вспомнить одно из самых известных произведений Антонио Вивальди «Времена года». Известно, что идея воплотить в музыке различные состояния природы возникла у Вивальди во время его путешествия по Италии. Композитор задумал гениальный цикл, наблюдая из окна почтового дилижанса за миром живой природы и вслушиваясь в окружающие его звуки.

5 июля в Большом зале Московской консерватории можно будет услышать это произведение в исполнении одного из самых известных коллективов России — Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель — Владимир Спиваков).