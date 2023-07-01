Маск принял на должность инженера 14-летнего подростка

Илон Маск принял на должность инженера-программиста в компанию SpaceX 14-летнего подростка Кайрана Квази. Чтобы приступить к работе, вундеркинд переедет в Редмонд, штат Вашингтон, вместе с матерью, которая является его опекуном.

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В настоящее время подросток заканчивает учебу в техническом колледже Лас Позитас. До этого Квази с отличием окончил школу и выпустился раньше сверстников.

В будущем юноша планирует поступить в инженерную школу Университета Санта-Клары, а по окончании университета он собирается получить ученую степень по информатике.