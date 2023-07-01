New York Post сравнил нашествие мошек на Нью-Йорк с "библейской чумой"

Нью-Йорк переживает нашествие странных насекомых, которое можно сравнить с "библейской чумой". Об этом говорится в материале New York Post.

По данным издания, город заполонили тучи крошечных крылатых насекомых зеленого цвета. Эксперты утверждают, что эти мошки являются одним из видов тли.

В Сети уже назвали это явление "библейской чумой". А некоторые пользователи сравнили ситуацию в Нью-Йорке с "казнями египетскими", которые настигли Соединенные Штаты вслед за смогом от лесных пожаров в Канаде. Обе эти напасти, по мнению горожан, знаменуют "зловещий конец".