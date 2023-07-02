Самые «небольные» места: где они находятся у человека

Болевой синдром является важной защитной реакцией организма, необходимой для адекватного реагирования на раздражители и предотвращения повреждений. Люди, которые не способны ощущать боль, обычно не доживают до 30 лет. У них диагностируется редкое заболевание, известное как синдром сирингомиелии. Существует также явление фантомной боли, когда человек ощущает боль, которой на самом деле нет. Это явление было впервые описано французским хирургом Амбруазом Паре в 1552 году, когда он проводил ампутации конечностей у пациентов.

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В книге Г. Н. Кассиля "Наука о боли" приводятся исследования, касающиеся чувствительности к боли различных органов человеческого тела. Например, опыты шведского хирурга Леннардера и английского клинициста Херста показали, что некоторые органы брюшной полости, такие как стенка желудка и пищевод, нечувствительны к боли без растяжения. Это означает, что при отсутствии патологий и воспалений эти органы могут быть безопасно резаны, сшиваны и прижиганы. Это позволяет снизить дозу наркоза при проведении операций и уменьшить число летальных исходов, связанных с избыточной дозой наркоза.

Также было обнаружено, что вены нечувствительны к раздражителям, в то время как наружная стенка артерий очень чувствительна к боли. Мозг не обладает болевой чувствительностью, хотя принимает и обрабатывает информацию о болевых импульсах от всех частей тела. Однако сердце обладает интересной болевой реакцией. Желудочки сердца, пронизанные сетью нервных волокон, реагируют на легчайшее царапанье сердечной сорочки острым предметом, вызывая сильнейшую боль.