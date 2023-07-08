Что происходит с женами шейхов после развода

В связи с тем, что шейх считается довольно почетным званием в исламском мире, эмиры, носящие его, являются авторитетом и примером для своих сограждан. Поэтому неудивительно, что шейхи разводятся крайне редко. Но из всякого правила есть свои исключения. Что же ждет жен шейхов после развода в теории? И как сложилась судьба реальных женщин, которые решились на этот шаг?

© Русская семерка

Имеют ли жены шейхов право на развод?

Видео дня

Эмиром (или амиром) в ряде мусульманских стран Востока и Африки называют правителя, князя. Причем, как утверждает Давид Кизик на страницах издания «Время Феофано», любой эмир именуется также и шейхом, то есть «старшиной», «старостой». Вследствие всего вышесказанного понятно, что на плечи шейха ложится определенная ответственность, он становится авторитетом, примером для своих сограждан. Поэтому эмир, как никто другой, обязан придерживаться традиций ислама, который разводы, безусловно, не одобряет. Впрочем, мусульманин все-таки имеет право на развод.

Правда, развод является естественным правом прежде всего мужчин. Согласно энциклопедическому словарю «Ислам» под редакцией Л. В. Негря, самой распространенной формой расторжения брака является так называемый талак. Талак позволяет мужу расстаться со своей женой после произнесения определенной формулы. Однако в отдельных случаях инициативу может проявить и женщина. Так, жена может подать на развод, если ее супруг не исполняет какие-либо условия брачного договора (фосх).

Последствия развода для женщины

Если развод все-таки оказался неизбежен, бывшая жена шейха, как и любого другого мусульманина, не должна выходить замуж в течение от 4 до 20 недель после расставания. По крайней мере, так утверждает автор издания «Ислам», У. Курганова. Впрочем, супруги могут и восстановить отношения, кроме случаев, когда формула талак была произнесена 9 раз: тогда пути назад уже нет для обоих. Курганова сообщает, что при разводе дети остаются с матерью: мальчики — до 7-8 лет, а девочки – до замужества. Все эти годы мужчина, даже являясь шейхом, обязан выплачивать содержание своей бывшей семье, причем до того момента, пока экс-супруга не зарегистрирует новый брак.

Как указывает в издании «Роль и положение женщин в Исламской Республике Иран» Нина Мамедова, разведенный мусульманин должен выплачивать даже в том случае, если его экс-супруга владеет каким-либо имуществом или собственностью. Этим имуществом женщина имеет право распоряжаться так, как ей заблагорассудится.

Судьбы бывших жен шейхов Некоторые бывшие жены шейхов, такие как Амира ат-Тавиль, продолжают вести активную жизнь после развода. Амира ат-Тавиль познакомилась с эмиром Аль-Валидом ибн Талалем, когда ей едва исполнилось 18. Искра между молодой девушкой и 46-летним принцем вспыхнула во время интервью для школьной газеты. Но даже после замужества Амира ат-Тавиль осталась женщиной с активной жизненной позицией: она получила высшее образование в Соединенных Штатах, сама водила автомобиль и спустя 12 лет развелась с Аль-Валидом ибн Талалем тоже по собственной инициативе. Есть информация, что никаких трудностей при разводе не возникло, так как супруги загодя составили брачный контракт.