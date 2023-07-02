Почему только русские ставят на могилах фото умерших

Когда в иностранных фильмах и сериалах показывают кладбища, можно заметить, что могилы там выглядят довольно просто – крест или небольшой памятник с указанием имени, фамилии и годов жизни. Однако в России и на Украине существует традиция размещать на могилах фотографии усопших. Почему так происходит?

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История этой традиции началась после революции, когда в Советском Союзе развернулась активная антирелигиозная кампания. В рамках этой кампании были внесены изменения в обряд погребения. Ранее на могилах устанавливались кресты с иконками, но теперь их заменили надгробными плитами с изображением покойного. В конце 1920-х годов овальные эмалированные портреты стали практически обязательным элементом могильных памятников. Однако борьба с "религиозными предрассудками" приводила к переменам, и мода на кресты время от времени возвращалась. Но даже на крестах уже не размещали иконки, а портреты усопших. После Великой Отечественной войны красная звезда стала атрибутом надгробий тех, кто участвовал в войне. Именно в послевоенные годы сформировался классический советский памятник – выкрашенная в синий или зеленый цвет пирамидка с овальным эмалированным портретом и красной звездой на вершине.