День собак: кинологи назвали четвероногих друзей героями и творцами истории

Собаки не только отличные компаньоны, но и, порой, отважные покорители космоса, защитники и самые настоящие товарищи, которые не бросают в беде. Их героический труд может войти в историю так же, как и подвиги человека, считает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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- Некоторые собаки действительно вошли в историю и запомнились миру. Например, наша Лайка, которая помогала в освоении космоса, - сказал Голубев РИА Новости, отмечающий 2 июля день собак. - Ее вклад невозможно переоценить. Именно благодаря ей и другим собакам, которые также участвовали в космических испытаниях, ученые смогли отправлять корабли в космос и благополучно возвращать на Землю тех, кто на борту. Поэтому собаки для всех нас не просто верные друзья, но и самые незаменимые, отважные и надежные помощники.

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Говоря о Лайке, первом животном на орбите Земли, он отметил, что именно благодаря ее трагически завершившемуся полету советские ученые получили данные, которые помогли выявить и ликвидировать недостатки в конструкции корабля.

Кинолог рассказал, что Лайку выбирали по строгим критериям - ее, как и остальных кандидатов, испытывали на вибростендах и центрифугах. Животное должно было весить 6-7 килограммов, потому что этого требовала конструкция корабля. К тому же Лайка приглянулась ракетчикам своей фотогеничностью и спокойным характером, сообразительностью и отличным здоровьем.

- В ноябре 1957 года Лайка стала первой собакой-космонавтом на борту советского космического корабля "Спутник-2". К сожалению, из-за перегрева и напряжения во время взлета Лайка погибла, но именно эта собака открыла дорогу в космос людям. Без нее ученые не получили бы те данные, которые позволили совершенствовать космическую отрасль, - напомнил Голубев.

Еще одной важной в истории человечества собакой он назвал первого клонированного щенка Снуппи. О его рождении группа южнокорейских ученых из Сеульского университета объявила 4 августа 2005 года.

Среди героических кинолог выделил пса Балто - ездовую собаку, которая вместе с другими собаками спасла маленький городок Ном на Аляске от эпидемии дифтерии. Эта история случилась в 1925 году.

Из-за низкой температуры самолет, который должен был доставить в город лекарство от дифтерии, не смог взлететь. Сыворотку пришлось доставлять упряжками. И Балто, родившийся на ферме ездовых собак, был руководителем одной из упряжек, отправленных для перевозки лекарств.