10 правил современного этикета

Хороший тон — интернациональное понятие, обладая минимальной вежливостью, вы сможете быть приняты в любом обществе. Хотя, безусловно, развитие интернета внесло коррективы в способы коммуникации, а значит и в нормы приличия. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Из общих правил можно выделить десять наиболее актуальных и необходимых для соблюдения правил этикета.

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Вежливое отношение

Относиться вежливо нужно ко всем людям, неважно, знакомы они или нет. И не имеет значения, где находится человек: в магазине, общественном транспорте, на улице, на работе или у себя дома. Всегда и везде надо уметь вежливо обращаться к окружающим. То, как человек общается с другими, сразу демонстрирует, что он за личность.

Приветствие

Входящий в помещение должен здороваться первым. Кто бы это ни был: начальник, прохожий или ребенок. Если вы оказались на улице и спутник здоровается с незнакомым человеком, другому также стоит поздороваться.

Благодарность

Люди часто забывают сказать слова благодарности, воспринимая приятные поступки как должное. Поэтому важное правило современного этикета – говорить спасибо.

Отсутствие осуждения

Находясь в общественных местах нельзя громко смеяться и мешать другим людям. Вторгаться в личное пространство и осуждать прохожих, тыкая на них пальцем, тоже запрещено. Обычно, если вас что-то сильно задевает в окружающих, демонстрирует внутренние блоки. Полноценному человеку не захочется делать замечания другим.

Гигиена

Человек должен следить за личной гигиеной: одеваться в чистые опрятные вещи, обувать чистую обувь. Неприятный запах затхлой одежды будет мешать окружающим в общественном транспорте и офисе.

Нежданные гости и нежеланные звонки

Нельзя ходить в гости без приглашения. Обязательно надо предупредить заранее о своем визите. Это же касается и нежеланных звонков. Обычно без предупреждения допустим только звонок в случае чрезвычайного происшествия. В остальном, лучше договориться о звонке заранее.

Сообщения голосом

Далеко не все люди готовы обмениваться голосовыми сообщениями или слушать их. Поэтому лучше заранее оговорить с конкретным человеком правила вашего взаимодействия. Также не стоит записывать голосовые совсем незнакомым людям.

Смартфон

Находясь в гостях, на встрече, в кафе или ресторане ни в коем случае нельзя держать свой смартфон на столе и тем более сидеть в социальных сетях. Это проявление неуважения к собеседнику и тому времени, что он выделил для встречи с вами.

Ответ на оскорбление

Люди часто вымещают злобу и ненависть на других, чаще всего это случается интернете или общественных местах. Встретившись с хамством и оскорблением лучше просто отойти, оставив обидчика наедине со всей его злостью. Не стоить опускаться до повышения голоса и оскорблений в ответ, вы можете сказать, что такое общение недопустимо и закончить диалог.

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