Ветеринар назвал пять самых умных пород собак

Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день собак: любители четвероногих, хвостатых и голосистых устраивают массовые гуляния и балуют питомцев вкусняшками. Мы же по случаю праздника публикуем список из пяти самых умных пород собак, составленный американским ветеринаром Деннисом Риорданом. Ориентируйтесь на него, если подумываете завести барбоса для интеллектуальных бесед (шутка) и просто беспроблемного общения. Ну а если вдруг не найдете подходящий вариант — посмотрите рейтинг собак, которые лучше всего поддаются дрессировке.

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Золотистый ретривер

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Этих красацев любят за их исключительное дружелюбие. Однако помимо него они обладают еще одним прекрасным для компаньона качеством — высоким интеллектом. Из них получаются отличные служебные, поисковые и охотничьи собаки.

Папильон

Единственная крошка в этой подборке доказывает: размер не имеет значения — особенно если речь идет об интеллекте. Эти маленькие собачки на протяжении многих веков были фаворитами королей и аристократов благодаря своей очаровательной внешности и приятному характеру. Но и с мозгом у них все отлично! Папильоны обожают учить новые команды и развлекать публику трюками. Иногда даже кажется, что быть в центре внимания и дарить людям улыбку и есть смысл их жизни.

Шелти (шетландская овчарка)

Как и их родственники колли, шетландские овчарки необыкновенно умны. Это пастушья порода, выведенная, чтобы самостоятельно следить за огромным стадом на протяжении длительного времени и зачастую без присмотра человека. Поэтому шелти необыкновенно проворны и наблюдательны.

Ротвейлер

Немецкая овчарка отбила у ротвейлера репутацию самой умной сторожевой собаки, поэтому представителей этой породы часто недооценивают. А зря: на самом деле они очень преданны и сообразительны, особенно если попадают к своему хозяину в совсем юном возрасте.

Австралийская пастушья