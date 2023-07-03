Раскрыт секрет сверхчуткого обоняния кошек

Американские ученые в ходе исследования создали точную 3D-модель обонятельных структур кошки. В результате специалисты смогли изучить спиральные структуры органа животного, через которые проходят потоки вдыхаемого им воздуха.

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Оказалось, что нос животного работает как высокотехнологичное оборудование в лабораториях, используемого с целью химического анализа состава того или иного вещества.

У кошек есть изогнутые костные трубочки. Они позволяют разделять входящий в нос воздух на два потока. Первый поступает к чувствительным клеткам обонятельного эпителия – это способствует получению быстрого сигнала о запахах. Второй же очищается и увлажняется, после чего попадает в легкие животного. Данная организация обоняния помогает животным быстро чувствовать запахи.

По словам специалистов, в голове питомца происходит рециркуляция воздуха. После того как поток воздуха попал к обонятельным клеткам, он возвращается назад, в результате происходит более длительный анализ.