Кот в блендере: на что способны живодеры

Живодерское видео было опубликовано в Твиттере, откуда попало в ТикТок, а затем в Телеграм, где поучило очередную волну популярности. Кот в блендере произвел на людей впечатление.

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"Рамблер" попытался выяснить, что стало с автором жуткого видео, и что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Видео дня

Видео появилось в Твиттере еще в апреле, аккаунт был удален, но, как известно, все, что попало в интернет, остается там навсегда. Видео стало распространяться по другим соцсетям. Один из пользователей рассмотрел китайские иероглифы на блендере и предположил, то видео снято в Китае. Позже появилась информация, что автор видео нашелся, во всем признался и даже понес наказание в виде лишения свобод на два месяца. Но тут же нашлись те, кто уверяет, что это фейк. По другой версии, автор видео из Нидерландов. Некоторые пользователи также предполагают, что котик сумел выжить, хотя и получил тяжелые травмы, но большинство склоняются к мысли, что это невозможно.

Почему люди издеваются над животными

Некоторые люди могут испытывать потребность в жестокости, для них насилие - способ установить контроль над другими существами. Другие могут издеваться над животными из-за недостатка эмпатии, они просто не понимают, какие страдания могут испытывать другие. Некоторые люди могут также издеваться над животными из-за своего негативного отношения к животным в целом или из-за неправильного воспитания.

Важно понимать, что издевательства над животными являются неприемлемыми и жестокими действиями, которые могут причинить физическую и эмоциональную боль животным.

Что делать, если вы стали свидетелем живодерства

Законы и зоозащитные организации работают над предотвращением и наказанием таких действий. Образование и пропаганда о правильном обращении с животными также играют важную роль в предотвращении издевательств.

Если вы узнали о случаях живодерства, важно принять меры и сообщить об этом. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

Сообщите о случае живодерства в полицию или местные органы власти. Предоставьте им всю доступную информацию, такую как место, время и описание происходящего. Обратитесь в местные организации защиты животных. Они могут иметь специальные горячие линии или электронные адреса, по которым можно сообщить о случаях живодерства. Если вы знаете, кто совершает живодерство, попытайтесь собрать доказательства, такие как фотографии или видеозаписи происходящего. Это может помочь в дальнейшем расследовании. Расскажите о случае живодерства другим людям. Чем больше людей узнают о происходящем, тем больше шансов на привлечение виновных к ответственности. Поддерживайте организации защиты животных, которые борются с живодерством. Вы можете стать волонтером, пожертвовать деньги или помочь им в распространении информации о правильном обращении с животными.

Помните, что борьба с живодерством требует коллективных усилий и наших действий. Вместе мы можем сделать мир лучше для всех существ.

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