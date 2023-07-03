Кот в блендере: на что способны живодеры
Живодерское видео было опубликовано в Твиттере, откуда попало в ТикТок, а затем в Телеграм, где поучило очередную волну популярности. Кот в блендере произвел на людей впечатление.
"Рамблер" попытался выяснить, что стало с автором жуткого видео, и что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.
Видео появилось в Твиттере еще в апреле, аккаунт был удален, но, как известно, все, что попало в интернет, остается там навсегда. Видео стало распространяться по другим соцсетям. Один из пользователей рассмотрел китайские иероглифы на блендере и предположил, то видео снято в Китае. Позже появилась информация, что автор видео нашелся, во всем признался и даже понес наказание в виде лишения свобод на два месяца. Но тут же нашлись те, кто уверяет, что это фейк. По другой версии, автор видео из Нидерландов. Некоторые пользователи также предполагают, что котик сумел выжить, хотя и получил тяжелые травмы, но большинство склоняются к мысли, что это невозможно.
Почему люди издеваются над животными
Некоторые люди могут испытывать потребность в жестокости, для них насилие - способ установить контроль над другими существами. Другие могут издеваться над животными из-за недостатка эмпатии, они просто не понимают, какие страдания могут испытывать другие. Некоторые люди могут также издеваться над животными из-за своего негативного отношения к животным в целом или из-за неправильного воспитания.
Важно понимать, что издевательства над животными являются неприемлемыми и жестокими действиями, которые могут причинить физическую и эмоциональную боль животным.
Что делать, если вы стали свидетелем живодерства
Законы и зоозащитные организации работают над предотвращением и наказанием таких действий. Образование и пропаганда о правильном обращении с животными также играют важную роль в предотвращении издевательств.
Если вы узнали о случаях живодерства, важно принять меры и сообщить об этом. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:
- Сообщите о случае живодерства в полицию или местные органы власти. Предоставьте им всю доступную информацию, такую как место, время и описание происходящего.
- Обратитесь в местные организации защиты животных. Они могут иметь специальные горячие линии или электронные адреса, по которым можно сообщить о случаях живодерства.
- Если вы знаете, кто совершает живодерство, попытайтесь собрать доказательства, такие как фотографии или видеозаписи происходящего. Это может помочь в дальнейшем расследовании.
- Расскажите о случае живодерства другим людям. Чем больше людей узнают о происходящем, тем больше шансов на привлечение виновных к ответственности.
- Поддерживайте организации защиты животных, которые борются с живодерством. Вы можете стать волонтером, пожертвовать деньги или помочь им в распространении информации о правильном обращении с животными.
Помните, что борьба с живодерством требует коллективных усилий и наших действий. Вместе мы можем сделать мир лучше для всех существ.
Как научить детей любить животных
- Пример. Будьте хорошим примером для ребенка. Показывайте свою любовь и заботу о животных, проявляйте сострадание и уважение к ним.
- Образование. Расскажите ребенку о различных видах животных, их потребностях и важности их охраны. Посещайте зоопарки, природные парки или другие места, где можно наблюдать животных в их естественной среде обитания.
- Участие. Включите ребенка в деятельность, связанную с животными. Это может быть уход за домашними животными, волонтерская работа в приютах для животных или участие в мероприятиях, организованных организациями защиты животных.
- Книги и фильмы. Читайте книги и смотрите фильмы о животных вместе с ребенком. Обсуждайте истории, учите его понимать чувства животных и значимость сохранения их мира.
- Уважение. Учите ребенка уважать животных и их права. Объясните, что животные чувствуют боль, страх и радость, как и мы. Учите его быть бережным и заботиться о животных.
- Практика. Позвольте ребенку проводить время с животными. Это может быть игра с домашними животными, походы в зоопарк или просто наблюдение за дикими животными в парке.
- Ответы на вопросы. Будьте готовы отвечать на вопросы ребенка о животных. Поддерживайте его интерес и любознательность, помогайте ему понять мир животных.
- Сочувствие. Учите ребенка проявлять сочувствие к животным. Помогайте ему осознать, что его действия могут повлиять на благополучие и счастье животных.
- Защита окружающей среды. Объясните ребенку, что сохранение природы и ее биоразнообразия необходимо для благополучия всех живых существ, включая людей и животных.
- Игры и творчество. Используйте игры, рисование и другие формы творчества, чтобы помочь ребенку выразить свою любовь к животным и узнать больше о них.