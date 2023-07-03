Рвоту кашалота за 22,4 миллиона рублей нашли на Канарах

Жители Канарских островов обнаружили рвоту кашалота, которая стоит более 250 тысяч долларов США (22,4 млн рублей). Кусок вещества (амбра) весит 20 кг находился внутри обитателя морей, выбросившегося на один из пляжей острова Пальма в мае. По словам специалистов, животное рассталось с жизнью именно потому, что амбра застряла у него в толстом кишечнике.

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Кто получит деньги за находку, пока не сообщается. Вещество будет находится в стенах Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария до решения властей. Возможно, эти средства позже распределят тем, кто лишился домов из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году.

Амбру применяют в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,8 млн рублей) за килограмм. За особо качественные образцы иногда давали до 40 тысяч долларов (около 3,6 млн рублей), сообщает New York Post (NYP).