Церковные праздники в июле 2023: православный календарь

В июле дни постепенно становятся короче, но лето еще в самом разгаре. Иван Купала и день памяти апостолов Петра и Павла считаются самыми известными церковными праздникам, которые отмечают в России в июле, причем не только православные.

Календарь церковных праздников – в материале «Рамблера».

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Все церковные праздники, которые отмечаются в июле

1 июля

День памяти преподобного Леонтия, канонарха Печерского

День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

День памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея России

День памяти апостола Иуды Иаковлева,

День памяти святителя Иоанна Чудотворца, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского,

День памяти преподобного Паисия Великого

3 июля

День памяти Благоверного князя Глеба Владимирского

День памяти Мефодия Патарского

Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

4 июля

Обретение мощей преподобного Максима Грека

День памяти Мученика Иулиана Тарсийского,

День памяти священномученика Терентия Иконийского

5 июля

День памяти Священномученика Евсевия Самосатского

6 июля

День почитания Владимирской иконы Божией Матери

Собор Владимирских святых

День памяти мученицы Агриппины Римской и праведного отрока Артемия Веркольского

Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

7 июля

Рождество Иоанна Предтечи, также этот праздник называют днем Ивана Купалы

День памяти преподобного Антония Дымского

День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

8 июля

День памяти благоверных князей Петра и Февронии

9 июля

Обретение мощей преподобного Тихона Луховского

День памяти Святителя Дионисия Суздальского

День почитания Тихвинской иконы Божией матери

10 июля

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

День памяти Преподобного Сампсона Странноприимца

11 июля

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

День почитания Иконы Божией Матери «Троеручица»

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

День памяти преподобного Ксенофонта Робейского

Окончание Апостольского поста

12 июля

День памяти святых апостолов Петра и Павла, один из самых старых православных праздников

13 июля

Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

Собор славных и всехвальных 12 апостолов

14 июля

День памяти бессребреников мучеников Космы и Дамиана

15 июля

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

День памяти святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси

16 июля

Перенесение мощей святителя Филиппа

День памяти мученика Иакинфа Римского

День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских

День памяти преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских

День памяти преподобных Анатолиев Печерских

День памяти преподобного Никодима Кожеезерского

День памяти блаженного Иоанна

День памяти святителя Василия, епископа Рязанского

17 июля

День памяти Страстотерпцев императора Николая II и его семьи

День памяти преподобного Андрея Рублева

День памяти благоверного князя Андрея Боголюбского

День памяти святителя Андрея Критского

Обретение мощей преподобного Евфимия Суздальского

18 июля

День памяти преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары

День памяти преподобного Афанасия Афонского

Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского

19 июля

Собор Радонежских святых

День памяти преподобных Сисоя Великого и Сисоя Печерского

20 июля

День памяти преподобной Евфросинии Московской

День памяти мученицы Кириакии Никомидийской

День памяти преподобного Фомы Малеина

21 июля

Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани

День памяти мученика Прокопия

День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца

22 июля

День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского

День памяти святителя Феодора Едесского

День памяти священномученика Кирилла Гортинского.

23 июля

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

День памяти 45 мучеников в Никополе Армянском

День памяти преподобного Антония Киево-Печерского

День памяти преподобного Силуана Печерского

24 июля

День памяти равноапостольной княгини Ольги

Воспоминание чуда святой Евфимии Всехвальной

25 июля

День памяти иконы Божией Матери «Троеручица»

День памяти мучеников Прокла и Илария

День памяти преподобного Михаила Малеина

День памяти преподобного Арсения Новгородского

День памяти мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского

День памяти преподобномученика Симона Воломского.

26 июля

Собор архангела Гавриила

День памяти преподобного Стефана Савваита

празднование собора Литовских святых

27 июля

День памяти апостола от 70-ти Акилы

День памяти преподобного Стефана Махрищского

День памяти преподобного Никодима Святогорца

28 июля

День памяти равноапостольного великого князя Владимира Красное Солнышко

День памяти мученика Кирика

День памяти мученицы Иулитты

29 июля

День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского и десяти учеников его (Финогенов день)

30 июля

День памяти великомученицы Марины Антиохийской

День памяти преподобного Леонида Устьнедумского

День памяти святых отцов шести Вселенских соборов

31 июля

День памяти преподобного Иоанна Многострадального

День памяти мученика Емилиана Доростольского

День памяти преподобного Памвы Печерского