День семьи, любви и верности: как в Россию вернулся праздник

Официальной праздничной датой в РФ 8 июля стало только в прошлом году. Однако день, посвященный князьям из Мурома Петру и Февронии, имеет давнюю и крайне интересную историю. О том, как житие средневековых святых стало основой для российского праздника любви в наше время – в материале «ФедералПресс».

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Почему День семьи, любви и верности отмечают 8 июля

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Этот всероссийский праздник тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Супружеская пара проживала в городе Муроме, во Владимирской области, в XII-XIII веках.

Их история любви и совместной жизни началась с настоящего чуда, о котором рассказывается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»: князь Петр, вступивший на престол Мурома, страдал от проказы. Его тяжелое заболевание не поддавалось лечению, но однажды во сне князю явилось видение, что исцелить его сможет крестьянская дева Феврония.

По легенде, святые супруги умерли в один день - 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, покоившиеся в разных местах, неизвестным образом оказались в одном гробу, что в то время посчитали чудом. Петр и Феврония были причислены к лику святых православной церковью на соборе 1547 года. Мощи святых хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Традиция светского празднования Дня Петра и Февронии была возрождена жителями Мурома в 90-х годах, когда День города был объединен с Днем семейных ценностей и стал отмечаться 8 июля. В 2002 году молодежь Муромского округа предложила возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всей России.

В 2008 году этот проект получил поддержку общественных объединений, РПЦ и других религиозных организаций. По мнению тех, кто возродил праздник, идея Дня семьи, любви и верности не привязана к конфессии – его можно отмечать не только православным, но и мусульманам, буддистам, атеистам и всем остальным верующим.

Позднее инициатива официального учреждения нового государственного праздника была единодушно одобрена Советом Федерации и Госдумой РФ. Символом Дня семьи была выбрана ромашка – любимый полевой цветок россиян, который цветет в июле и символизирует чистоту, надежду на любовь и веру в будущее счастье.

Откуда мы знаем о Петре и Февронии

Автор «Повести о Петре и Февронии» – Ермолай Еразм, известный также как Ермолай Прегрешный, был выдающимся писателем XVI века. По поручению митрополита Макария, венчавшего на царство Ивана Грозного, Еразм создал «Повесть о Петре и Февронии». Кстати, оригинальное название произведения гораздо длиннее. Полный текст можно найти на сайте Института русской литературы РАН.

Исследователи отмечают, что текст был написан в период серьезных изменений для культуры и церкви. С одной стороны, церковь стала ближе к обычным людям, в святых книгах даже появились иллюстрации, а не только описания. С другой стороны, во время правления Ивана Грозного церковь строго требовала соблюдения канонов и отвергали любую ересь, включая литературную. «Повесть о Петре и Февронии» была создана для включения в «Великие Минеи Четьи» – сборник хроник и житий, но в итоге не попала в него, так как Еразм изобразил князя и княгиню как обычных людей с ошибками и страстями. Тем не менее, митрополит разрешил назвать произведение житием и распространять его, и уже через несколько лет повесть читали по всей стране.

Муромские князья – образец христианского брака?

Отметим, что сюжет повести о героях, в честь которых назвали День семьи, любви и верности, вызывает много вопросов после прочтении целиком в изначальном виде (мы имеем в виду оригинал или перевод на сайте РАН). Непонятно, как подобные отношения могли считаться примером для подражания у христианских пар.

В соответствии с текстом, отважный муромский князь Петр убивает мечом Змея, который принимает облик его брата Павла и посещает в таком виде его жену. Злобный дьявол погибает, но успевает забрызгать своей кровью Петра. В результате князь тяжело заболевает, на его коже появляются струпья. Поданные князя бросаются искать целителя, но поиски оказываются безуспешны.

В конечном счете князю удается найти Февронию, дочь древолазца и собирателя меда, которую описывают как скромную, но мудрую девушку. С этого момента начинаются отношения героев. При этом Феврония не хочет лечить князя просто из сочувствия к нему, даже когда узнает, что Петр убил самого Змея-дьявола.

В большинстве сказок нашего детства герой должен выдержать испытание, чтобы получить прекрасную жену, но Петр уже прошел его, выйдя победителем из страшного боя. Для Февронии этого, судя по всему, недостаточно. Ей нужна награда, и не в виде денег.

«Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его», – заявила целительница посланнику князя.

Женитьба на простолюдинке из леса совершенно не отвечает планам Петра. В итоге князь просто обманывает Февронию – принимает лечение, однако не исполняет своего обещания жениться на ней. История может показаться грустной, но реалистичной для того времени. Однако, будущая святая оказывается умнее своего жениха и сама обманывает Петра.

«Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!», – с такими словами Феврония передала слуге князя лечебное снадобье.

Князь верит и уезжает, отправляет Февронии в благодарность подарки, но вскоре вновь покрывается струпьями из-за той раны, что не была обработана лекарством. Только после этого Петр, у которого не остается другого выхода, возвращается к девушке – та обещает, что он выздоровеет, когда возьмет ее в жены. Свадьба происходит, по сути, в результате двойного обмана и шантажа.

Во второй части произведения автор рассказывает нам о супружеской жизни Петра и Февронии, упустив момент, как складывались их отношения после свадьбы в столь нездоровой атмосфере. Еразм повествует об испытаниях, которые вынуждена пройти бывшая крестьянка из-за зависти знатных женщин и подлых бояр.

Уточняется, что в старости Петр и Феврония приняли постриг и жили в монастырях недалеко друг от друга. Супруги умерли в один день – 8 июля 1228 года. В 1547 году их причислили к лику святых, сейчас мощи княжеской четы покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Несмотря на благочестивый финал, история знакомства и брака двух будущих святых мало напоминает образцовую историю христианских влюбленных и супругов. Такое впечатление складывается из-за того, что Ермолай-Еразм одновременно подчеркивает святость простой крестьянки, которая совершает чудеса Божьей милостью, и одновременно использует литературные приемы, типичные для европейских «сказок о хитрой крестьянке».

Возможно, это сделано для того, чтобы придать житию святых мирскую, понятную для читателя окраску и «приземлить» мотивы действий героев на уровень простого народа. Оригинальная подача выделяет «Повесть о Петре и Февронии» среди других житий святых, и может быть одним из объяснений ее популярности среди россиян как в XVII веке, так и сейчас.

Как празднуют День семьи, любви и верности в современной России

В 2008 году россияне впервые отмечали День семьи, любви и верности. Однако только в 2022 году по указу Владимира Путина этот день получил статус официального праздника. Традиционно 8 июля верующие молятся святым Петру и Февронии, прося у них здоровья и благополучия для своих семей, другие россияне ходят на свидания и признаются в любви.

Символом праздника считается ромашка, цветущая в полях в начале июля. В последние годы даже появилась мода дарить членам семьи «февроньки» – небольшие открытки с ромашками, которые являются калькой с западных «валентинок», вошедших в моду на несколько десятилетий раньше. Православные христиане нередко противопоставляют День святого Валентина – 14 февраля – Дню семьи, указывая на то, что в России есть свой праздник любви и в зарубежном нет нужды. Однако обе даты продолжает отмечать значительное количество жителей страны.

Во большинстве городов России местные власти и общественные организации проводят 8 июля праздничные и торжественные мероприятия – поздравительные концерты, выставки и конкурсы. Также в День семьи принято награждать многодетные семьи и супругов, проживших вместе более 25 лет и проводить благотворительные акции. Кстати, немало молодежи считает что брак, заключенный 8 июля, будет долгим и счастливым – это одна из самых популярных в стране свадебных дат.

Паломники в этот день посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, молятся о помощи в поиске своей второй половины, о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании.