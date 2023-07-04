В Австралии живет самый длинный в мире 120-летний крокодил
Австралийский парк дикой природы заявил, что у него в неволе живет самый большой в мире крокодил, которому около 120 лет. Об этом пишет New York Post.
«Кассиус — такой великолепный, красивый мальчик, и ему явно есть что рассказать нам. Он счастливый, здоровый мальчик. Его подзывают к одной стороне загона, и он с радостью идет туда. Он совершенно очаровательный персонаж», — сказала Салли Исберг, управляющий директор Центра исследований крокодилов в Австралии, в видеоинтервью Fox News Digital.
Крокодил был пойман в 1984 году, а последние 35 лет живет в крокодиловом парке Marineland.
У Кассиуса есть необычная особенность — он продолжает расти несмотря на свой возраст. Во время осмотра в этом году профессор Грэм Уэбб определил, что Кассиус вырос еще на 33 см с момента предыдущего визита, который состоялся почти 20 лет назад. Длина крокодила сейчас составляет 5,5 метра. По словам Уэбба, такие размеры для пресмыкающегося «ненормальны».
Самый старый крокодил по кличке Фреши дожил до 140 лет в неволе, несмотря на то, что ему дважды выстрелили в хвост и левый глаз.