В Австралии живет самый длинный в мире 120-летний крокодил

Австралийский парк дикой природы заявил, что у него в неволе живет самый большой в мире крокодил, которому около 120 лет. Об этом пишет New York Post.

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«Кассиус — такой великолепный, красивый мальчик, и ему явно есть что рассказать нам. Он счастливый, здоровый мальчик. Его подзывают к одной стороне загона, и он с радостью идет туда. Он совершенно очаровательный персонаж», — сказала Салли Исберг, управляющий директор Центра исследований крокодилов в Австралии, в видеоинтервью Fox News Digital.

Крокодил был пойман в 1984 году, а последние 35 лет живет в крокодиловом парке Marineland.

У Кассиуса есть необычная особенность — он продолжает расти несмотря на свой возраст. Во время осмотра в этом году профессор Грэм Уэбб определил, что Кассиус вырос еще на 33 см с момента предыдущего визита, который состоялся почти 20 лет назад. Длина крокодила сейчас составляет 5,5 метра. По словам Уэбба, такие размеры для пресмыкающегося «ненормальны».