Мужчина вспомнил примету суеверной матери и разбогател на 17 млн рублей

Житель американского города Ньюпорт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в 200 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей) лотерею благодаря суеверию, о котором узнал от матери в детстве. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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По дороге на работу Дональд Питтман остановился в магазине и заметил, что у него чешется рука. В детстве суеверная мать рассказывала ему, что это примета, которая предвещает удачу. Вспомнив об этом, американец решил приобрести лотерейный билет. «Мама всегда права, не так ли?» — позже объяснил свою мотивацию он.

«Я направлялся на работу и сначала не собирался останавливаться за билетом, но моя рука начала чесаться, и я положил ее в карман. Моя мама всегда говорила, что если рука чешется, нужно положить ее в карман, и деньги придут к тебе», — рассказал мужчина.

Питтман вернулся в магазин, чтобы продавщица подтвердила его выигрыш. «Когда она увидела сумму, ее глаза выпучились», — рассказал победитель. Затем он отправил фотографию билета жене, которая в ответ прислала вопросительные знаки. Американец обратил ее внимание на число, после чего они переключились на телефонный разговор.