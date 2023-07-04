Посетители сломавшегося аттракциона 4 часа провисели вниз головой

Посетители сломавшегося аттракциона четыре часа провисели вниз головой
В парке развлечений в США сломался аттракцион, из-за чего люди провисели вниз головами почти четыре часа. В итоге их сняли с помощью крана, пострадавших нет.
Инцидент произошел в штате Висконсин. Аттракцион «Огненный шар» представляет собой вертикальное кольцо, по которому ездят вагончики. Состав застрял вверх ногами из-за механической неисправности.Специалистам предстоит выяснить причину поломки. Известно лишь, что недавно аттракцион проверяли на предмет безопасности. Семь из восьми застрявших были дети, сообщает New York Post.
Ранее сообщалось, что в парке аттракционов Grona Lund в Стокгольме вагоны на американских горках сошли с рельсов. В результате происшествия пострадали не менее девяти человек. Их доставили в больницу. Трое были ранены серьезно, у остальных незначительные травмы.