Посетители сломавшегося аттракциона 4 часа провисели вниз головой

В парке развлечений в США сломался аттракцион, из-за чего люди провисели вниз головами почти четыре часа. В итоге их сняли с помощью крана, пострадавших нет.

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Инцидент произошел в штате Висконсин. Аттракцион «Огненный шар» представляет собой вертикальное кольцо, по которому ездят вагончики. Состав застрял вверх ногами из-за механической неисправности.Специалистам предстоит выяснить причину поломки. Известно лишь, что недавно аттракцион проверяли на предмет безопасности. Семь из восьми застрявших были дети, сообщает New York Post.