Три страшных события, предсказанные "китайским пророком" на 2024-2025 годы

Во всем мире людям свойственно верить в мистику, и, кажется, у некоторых действительно есть какой-то дар предсказывания. Имена Нострадамуса и Ванги уже давно вписаны в историю, но теперь в соцсетях шумно обсуждают таинственного китайского предсказателя.

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Как выяснил "Рамблер", ни в одном СМИ не было названо имя китайского мужчины, который прославился своими предсказаниями. Так, провидец уже угадал дату смерти королевы Елизаветы и не ошибся.

Причем в современном мире даже предсказания можно выгодно монетезировать китаец поставил ставку на день смерти британской королевы, и когда его предположение сбылось, он выиграл 840 тысяч долларов. Причем выигрыш он получил в криптовалюте.

Но на этом игрок-пророк не остановился. Теперь он сделал ставки на страшные события, которые произойдут в период с 2023 по 2025 годы.

Так, согласно предсказанию китайца до 1 октября 2023 года в мире произойдет катастрофа пассажирского авиалайнера. Второе пугающее предсказание говорит о том, что в 2024 году погибнет один из лидеров стран НАТО. По мнению прорицателя, смерть политика случится в результате покушения.