Теракт на рок-фестивале «Крылья» в 2003 году: как расследовали это дело

20 лет назад, 5 июля 2003 года, на рок-фестивале «Крылья», который состоялся неподалеку от станции столичного метро «Тушинская», произошел теракт, прогремевший на всю страну. Две чеченские террористки-смертницы, Зулихан Элихаджиева и Зинаида Алиева, привели в действие самодельные взрывные устройства (СВУ) — в результате погибли 15 человек. За расследование резонансного преступления, организатором которого оказался главный российский террорист тех лет Шамиль Басаев, взялись лучшие следователи страны. Историю одного из самых громких терактов нулевых вспомнила «Лента.ру».

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«Грохот — оборачиваюсь, вижу, воздух колышется, как при жаре (волна по типу взрывная), народ разбегается, летят песок и гайки, у некоторых лица черные. А метрах в ста от меня кругом лежали тела погибших — причем одной кучей: руки, ноги, кровь — все одним скопом. Жуткое зрелище» (из воспоминаний очевидца теракта на рок-фестивале «Крылья»).

Видео дня

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Первый рок-фестиваль «Крылья» состоялся 17 июня 2000 года — в качестве его организатора выступила одна из крупных пивоваренных компаний России. На фестивале в основном выступали российские рок-звезды — к примеру, Гарик Сукачев, группы «Король и Шут», «Алиса», «Сплин», «Воскресение», «Ва-Банкъ» и другие.

Впрочем, приглашали на «Крылья» и зарубежных музыкантов — одним из них в 2002 году стал Игги Поп. В 2003 году гостей из-за рубежа на фестивале не ожидалось, зато должны были выступать многие российские рок-звезды. 5 июля их концерты планировались на аэродроме «Тушино», традиционной площадке «Крыльев».

Ближе к обеду на аэродром потянулись толпы гостей фестиваля. Прежде чем попасть на площадку, зрителям предстояло отстоять две очереди в милицейских кордонах: одну — в билетную кассу, другую — на тщательный досмотр для входа на территорию «Тушино». Когда минуло два часа дня, народ все продолжал прибывать.

Девчонок в очереди было много. Но на эту я обратил внимание: фигурка классная. Кроме того, одета она была как-то странно: несмотря на жару, в платке, в куртке и при этом в легкой юбке, сквозь которую все видно

Алексей

в 2003 году — студент из Балашихи и посетитель рок-фестиваля «Крылья»

Девушку, которую заметил Алексей, выделяла не только внешняя привлекательность и необычная одежда — она заметно нервничала. Незнакомка на повышенных тонах говорила по телефону на чеченском языке, а потом достала из-за пазухи бумагу и стала читать мусульманские молитвы.

В этот момент к ней подошел один из милиционеров

Прихватив девушку за локоть, он вывел ее из очереди, и тут прозвучал взрыв — на часах было 14:39, а на сцене в это время пел лидер группы «Крематорий» Армен Гаспарян. Посетительница фестиваля на самом деле была террористкой, которая активировала надетый на нее пояс смертницы стоимостью около 100 долларов.

Судя по всему, конструкторы адской машины, к счастью для окружающих, допустили ошибку: подгоняя пояс из пластида и поражающих элементов по фигуре террористки, они случайно «отрезали» от детонатора большую часть смертоносной начинки СВУ.

Сработали лишь капсюль-детонатор и небольшая часть взрывчатки — на весь пластид детонация не передалась

Из заключения экспертов

«Осколки СВУ сверкали на солнце»

Именно ошибка в конструкции пояса смертницы спасла много жизней: по некоторым данным, взорвались лишь 30-50 граммов пластида, в то время как всего в поясе содержалось от 600 граммов до одного килограмма взрывчатого вещества. Его полная детонация могла привести к гибели людей в радиусе 50 метров.

Но в итоге ранения получили лишь три человека, включая милиционера, пытавшегося задержать террористку. Она сама получила смертельные ранения и стала единственной жертвой собственного взрыва — спасти ее врачи не смогли. При ней оказался паспорт на имя Зулихан Элихаджиевой.

Между тем 13 минут с момента взрыва все внимание правоохранительных органов было приковано именно к Элихаджиевой. Но в 14:52 в очереди, стоявшей в кассы, прогремел второй взрыв, напомнивший очевидцам громкий удар в набат, — в это время на сцене выступала группа «Король и Шут». На этот раз СВУ сработало на полную мощность — его привела в действие вторая смертница, Зинаида Алиева, также известная под именем Мариам Шариповой. Она, как и Зулихан Элихаджиева, погибла на месте. По словам выживших очевидцев, перед взрывом Алиева присела на корточки и стала что-то громко кричать.

Раздался громкий хлопок сзади. Жертв было максимум 10-15. Машины подъехали быстро, скорая среагировала, вертолет подтянулся. Рядом с нами мы увидели осколки от какого-то материала металлического происхождения, потому что они сверкали на солнце

Из воспоминаний очевидцев теракта на рок-фестивале «Крылья»

Всего в результате взрывов, устроенных террористками-смертницами, погибли 15 человек в возрасте от 17 до 39 лет — 11 на месте, еще четверо позже скончались в больницах. Ранения получили 56 человек.

«Люди кричали "Ура!"»

На месте трагедии сразу же начали работать милиционеры и врачи: пострадавших экстренно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского, больницу имени Боткина и ряд других столичных медицинских учреждений. А организаторы фестиваля между тем пытались скрыть от веселящейся толпы информацию о теракте.

Чтобы избежать паники и давки на аэродроме «Тушино», там стали глушить сотовую связь. По другим данным, сотовые операторы просто не справились со шквалом звонков — после того как о взрывах сообщили СМИ, родственники посетителей «Крыльев» стали массово дозваниваться им.

Тем зрителям, которые видели дым у входа на аэродром, проинструктированные охранники у сцены говорили, что кто-то якобы взорвал петарду.

Когда прогремел взрыв, на поле было слышно все. Люди стали свистеть и кричать: «Ура!» Думали, фейерверк. Через 20 минут по полю поползли слухи, что рванула какая-то пиротехника и погибли два человека

Александр (имя изменено)

в 2003 году — посетитель фестиваля «Крылья»

Между тем уже после первого взрыва милиционеры разделили зрителей на два сектора и оттеснили их от сцены. После второго взрыва на сцену вслед за «Королем и Шутом» вышел Александр Паперный со своей группой «Паперный ТАМ». Сразу после выступления музыкант отменил пресс-конференцию и поехал в больницу — во время теракта пострадали его знакомые.

Ведущие фестиваля, Александр Ф. Скляр и Сергей Галанин, молчали о трагедии во избежание паники: им также пришлось исполнить несколько песен дуэтом из-за опоздания группы «Машина времени» — их автомобиль оказался блокирован на подъездах к аэродрому «Тушино» из-за перекрытия улиц.

Ситуацию спасло появление музыкантов из группы 5’Nizza, которым ценой неимоверных усилий все-таки удалось добраться до фестиваля. Как и других музыкантов, организаторы попросили команду Сергея Бабкина и Андрея Запорожца молчать о теракте.

«Нам было страшно»

К моменту, когда 5’Nizza закончила свое выступление, на «Крылья» подоспели «Би-2» и «Машина времени». По словам музыканта последней, Александра Кутикова, организаторы поступили верно, что не приняли поспешных решений, не стали объявлять о терактах и срочно закрывать фестиваль.

С учетом того, что 40 с лишним тысяч человек находились на фестивальном поле и некоторые из них выпили пиво, слава богу, что не приняли поспешных решений — не закрыли фестиваль, чтобы не было давки и излишней паники. Хотя я понимаю, что играть рядом с местом трагедии страшно. И нам было страшно

Александр Кутиков

музыкант «Машины времени»

Тем временем Александр Ф. Скляр стал готовиться к важному объявлению — было решено сократить время фестиваля и закончить его в 21:00 вместо 23:00. Это вызвало определенное недовольство на поле, которое, впрочем, продлилось недолго. Людей стали постепенно выводить с территории аэродрома через боковые выходы и рассаживать по автобусам.

В тот день около 200 машин до позднего вечера возили гостей фестиваля до станций метро «Сокол», «Динамо» и «Щукинская».

Спасибо милиции. Сделали все грамотно — и даже было незаметно, что людей потихоньку уводят с поля. Дорога до метро проходила в сильный обход места взрыва и была довольно беспроблемная, без давки и паники

Максим (имя изменено)

в 2003 году — посетитель фестиваля «Крылья»

В конце того дня музыкант и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина исполнила песню «Звучи» — «для тех, кого с нами сегодня уже нет». Гарик Сукачев не сдержал слез на пресс-конференции. А закрыли «Крылья» выступление группы «Сплин» и слова ее лидера Александра Васильева — «Живите долго и счастливо. Берегите себя».

Из-за трагедии на аэродроме «Тушино» другой популярный рок-фестиваль «Нашествие» в 2003 году решили провести в формате прямой трансляции: 2-3 августа в здании «Нашего Радио» выступили около 30 музыкальных коллективов.

«Жертв хоронили в закрытых гробах»

По словам матери Анны Попковой, одной из жертв теракта на фестивале «Крылья», большинство из 15 погибших хоронили в закрытых гробах.

Погибшие целый день пролежали на улице под солнцем. Когда их тела привезли в морг, то сразу почему-то не заморозили. Сотрудники морга сказали нам, что эта услуга платная, и пока указаний заморозить тела погибших сверху не поступало. Когда же указания наконец поступили, гримировать уже было нечего. Хоронить пришлось в закрытых гробах

Из воспоминаний матери Анны Попковой

Сразу после теракта руководство Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) поспешило откреститься от трагедии — об этом заявил Саламбек Маигов, спецпредставитель лидера ЧРИ Аслана Масхадова в России. По словам Маигова, Масхадов якобы всегда был против таких радикальных методов.

В свою очередь российские следователи стали выяснять подробности о личностях террористок-смертниц. Как оказалось, 20-летняя Зулихан Элихаджиева, устроившая первый взрыв, прилетела в Москву из Грузии 4 июля — накануне фестиваля «Крылья». Она родилась 29 июля 1983 года в чеченском селе Курчалой, в часе езды от Грозного.

Кроме нее в семье воспитывались младшая сестра Иман и брат Эмин. В октябре 2002 года мать девушки, забрав младших детей, уехала из республики, а Зулихан осталась в Курчалое. В школе она училась хорошо, а окончив ее, поступила в медицинский колледж, чтобы выучиться на акушерку. Но проучилась Элихаджиева всего два курса, затем бросила обучение.

По словам родственников девушки, в феврале 2003 года ее похитил сводный по отцу брат Денилхан — чеченский боевик по кличке Афган. По другим данным, девушка влюбилась в Денилхана и сама ушла в горы, решив примкнуть к боевикам.

Эту версию подтверждает прощальное письмо с признанием в любви к сводному брату, которое нашли при погибшей террористке

По некоторым данным, Элихаджиева согласилась пойти на смерть вместо своей старшей сводной сестры, которая была на четвертом месяце беременности.

В отличие от Элихаджиевой, о второй террористке-смертнице, 26-летней Зинаиде Алиевой, известно куда меньше. Замкнутая и неприметная, она была идейной ваххабиткой и женой чеченского боевика.

Алиева вместе с супругом жила на одной из горных баз ваххабитов. Когда Зинаида забеременела, эмир группы настоял на аборте — ослушаться его супруги не посмели. Вскоре после этого погиб муж Алиевой, и тогда она решила стать террористкой-смертницей.

«Я решила сдаться с бомбой»

А выяснить обстоятельства организации терактов на фестивале «Крылья» следователям помогла третья смертница — 23-летняя Зарема Мужахоева. Она была женой ингушского бизнесмена и матерью девочки по имени Рашана. Но однажды супруга Заремы убили конкуренты, дочь забрали к себе родственники мужа — и тогда женщина подалась к боевикам.

В начале июня 2003 года смертница должна была устроить теракт на остановке в Моздоке, куда прибывал автобус с российскими военными летчиками. Но Зарема испугалась смерти, и у нее обострился гайморит, из-за которого она попала в больницу. В итоге теракт, унесший 17 жизней, устроила другая шахидка, Лидия Хальдыхороева.

Через некоторое время кураторы Мужахоевой решили отправить ее в Москву: 9 июля 2003 года Зарема должна была устроить взрыв в «Мон кафе» на 1-й Тверской-Ямской улице, где часто обедали столичные политики и бизнесмены. В день теракта смертницу снабдили бомбой с четырьмя детонаторами, мощность которой была эквивалентна двум килограммам тротила.

Зарема должна была активировать СВУ, встав лицом к витрине кафе, — тогда бы погибло максимальное число посетителей.

Мужахоева прибыла в «Мон кафе» около 21:00 и дважды тщетно пыталась активировать бомбу, но в итоге была задержана. Сама террористка утверждала, что выдумала историю о якобы несработавшем СВУ, поскольку боялась мести наблюдавших за ней кураторов, а сама тайком через сотрудников кафе сообщила в милицию о своей бомбе.

Я решила сдаться с бомбой, спрятаться ото всех в тюрьме. Хотя меня могли и в тюрьме достать. И по рации взорвать. Так что я не знала, чем все кончится. Единственное, что знала точно, — не смогу щелкнуть тумблером включения бомбы

Зарема Мужахоева

Однако бомба Мужахоевой все-таки унесла одну жизнь: около двух часов ночи 10 июля 2003 года из-за взрыва при разминировании СВУ погиб старший эксперт-взрывотехник Института криминалистики при Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, майор Георгий Трофимов.

На допросах Мужахоева рассказала, что накануне теракта на фестивале «Крылья» она вместе с двумя другими смертницами, Алиевой и Элихаджиевой, находилась в арендованном доме, расположенном в подмосковном селе Толстопальцево. Туда их доставил непосредственный организатор взрывов, чеченский террорист Руслан Сааев, который представлялся Игорем.

[Сааев] по виду — русский или белорус, но никак не джигит. И акцента никакого. По повадками — то ли мелкий бандит, то ли средний бизнесмен. Такой вальяжный, уверенный в себе

Юрий П.

хозяин дома в селе Толстопальцево

По следам террористок

После задержания Зарема Мужахоева рассказала, что Руслан Сааев был очень строг с ней и другими смертницами: не разрешал громко разговаривать, выглядывать в окна и выходить на улицу. На заставке мобильника террориста стояла фотография лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

Сааев входил в группу главного российского террориста тех лет Шамиля Басаева, который в итоге и взял на себя ответственность за взрывы на аэродроме «Тушино». Связующим звеном между Басаевым и Сааевым выступал ваххабит Махди Магомедов по кличке Палач, который участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне.

Магомедов, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате боестолкновения погибли 84 военнослужащих, а четверым были причинены ранения различной степени тяжести

Из сообщения Следственного комитета России (СКР)

Магомедов прибыл в Москву 29 апреля 2003 года и вел активную подготовку к терактам в столице. СВУ для смертниц изготовил еще один боевик Шамиля Басаева, Арби Джабраилов (представлялся Андреем), который также выступал в роли охранника террористок.

Пластиковую бочку со взрывчаткой ваххабиты хранили в яме, которую вырыли во дворе дома в селе Толстопальцево. Утром 5 июля Джабраилов надел на смертниц пояса со взрывчаткой, а Сааев потребовал у них отдать паспорта. Алиева согласилась, а вот Элихаджиева — нет: она хотела, чтобы после смерти ее имя звучало на всех каналах страны.

Элихаджиева была очень дерзкая. Сказала, что паспорт ей нужен для того, чтобы родственники узнали, до чего они ее довели

Зарема Мужахоева

Защита Мужахоевой пыталась добиться для нее оправдательного приговора: адвокаты отмечали, что Зарема не стала активировать СВУ и пошла на сотрудничество со следствием. Тем не менее она все равно была приговорена к 20 годам лишения свободы.

По мнению Бориса Грызлова, который в 2003 году возглавлял МВД России, теракт на рок-фестивале «Крылья» и несостоявшийся взрыв в «Мон кафе» были ответами боевиков на указ о выборах в Чечне, который подписал президент России Владимир Путин.

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Террорист Руслан Сааев, непосредственный организатор теракта на рок-фестивале «Крылья», был ликвидирован при задержании осенью 2003 года в Чечне. Та же участь постигла Арби Джабраилова, который готовил СВУ и охранял террористок.

Махди Магомедов по кличке Палач, который также участвовал в подготовке взрывов на аэродроме «Тушино», получил 20 лет за организацию серии терактов, полностью отбыл срок, а в апреле 2023 года получил новый — 23 года лишения свободы.