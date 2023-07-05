Как образ России и Екатерины II подарили Венесуэле национальный флаг

Венесуэла сегодня одна из наиболее дружественных к России стран мира. Впрочем, так было на протяжении всей ее истории, что не удивительно – с далекой для них северной страной она связана самым тесным образом. И даже в возникновении этого латиноамериканского государства Россия сыграла определенную роль. Поэтому отмечая День независимости 5 июля в Венесуэле вспоминают и про далекого друга.

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Венесуэла в переводе с испанского означает «маленькая Венеция». Такое название ей дал не кто иной как Америго Веспуччи в честь которого был назван весь Новый Свет. Он принимал участие в экспедициях Колумба, и третья из них как раз и обнаружила в 1498 году берега реки Ориноко.

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Но исследовать тогда не получилось из-за болезни Колумба, пришлось срочно возвращаться в Эспаньолу. Зато через год туда отправилась экспедиция кастильского рыцаря Алонсо де Охеда, а штурманом там был как раз Веспуччи.

Будучи итальянцем, он имел замечательное воображение, поэтому, когда увидел поселение в бухте устья реки Ориноко на сваях, где хижины были соединены мостками, сразу сравнил его с Венецией. Такая вот маленькая Венеция – по-испански получалось Венесуэла. Постепенно название одной бухты распространилось на всю территорию.Эти места были заселены издавна, считается, что еще со времен позднего палеолита. К моменту появления европейцев там проживали племена карибов, хотя в глубине континента встречались и другие. Вскоре к ним прибавились белые поселенцы, которые, к тому же, привезли и негров для работы на плантациях. Но все как-то очень быстро между собой переженились, поэтому основным населением стали метисы (европейцы и индейцы), мулаты (европейцы и чернокожие) и самбо (индейцы и негры). Все вместе они и составляют народ Венесуэлы.Всем известно, что независимость Латинской Америке принес генерал Симон Боливар. Но он лишь завершил дело. А первым «возмутителем спокойствия» оказался Франсиско де Миранда. Это был уже коренной житель генерал-капитанства Венесуэла, родился в Каракасе 28 марта 1750 года.

Когда ему исполнился 21 год он уехал в Испанию, где закончил свое образование, весьма обширное – знал английский, французский, итальянский, греческий и латынь. Поступил в королевскую армию и довольно долго верой и правдой служил испанской короне. Но во время одной из войн с англичанами на Ямайке случился конфликт с командованием из-за того, что самостоятельно пытался произвести обмен пленными и покинул армию.

Некоторое время прожил в только что образованных США, а потом отправился в Европу. Тут Миранда начал искать деньги на поддержку задуманной им борьбы за независимость от Испании. В 1786 году его занесло в Россию, где 36-летний мужчина произвел весьма благоприятное впечатление на Екатерину II. Оно было настолько глубоким и взаимным, что горячий латиноамериканец провел в стране целый год и уехал с запрашиваемой суммой денег.

Но не только. Очарованная императрица присвоила Миранде звание полковника русской службы. А он, в свою очередь, не менее впечатленный, сохранит глубокую память о гостеприимной стране. Настолько, что, как полагают в Венесуэле, в качестве национального флага за образец взял российский. Только белую полосу, которую ассоциировал со снегом, заменил на желтую как символ богатства Латинской Америки. Но кто-то говорит, что в честь золотого цвета волос Екатерины.Но на родину отправился не сразу, а поучаствовал в 1792-1796 годах в Великой французской революции — был одним из генералов армии. Несколько раз чуть не лишился головы, когда менялись революционные правительства и новые расправлялись со сторонниками предыдущих. Выжил, но в революционной тюрьме посидел.

Миранда возвращается в Америку. Вначале Северную, а в 1806 году во главе отряда повстанцев высаживается в Венесуэле и захватывает клочок земли. Но продержались всего две недели.

В 1810 году попытка была повторена и на этот раз более удачно – Испания в это время оказалась захвачена Наполеоном. Декабрьский десант в Ла-Гуйре положил начало освободительной борьбе. Летом 1811 года Миранда вошел в Учредительный Конгресс, созданный ранее и сумел настоять на провозглашении независимости.

До его появления там, большинство склонялось к сохранению испанского подданства и выступало лишь за создание собственного правительства. В результате 5 июля 1811 года первой из всех стран Латинской Америки Венесуэла приняла Декларацию независимости.

Но ее предстояло еще завоевать и дела складывались не очень удачно. Метрополия оклемалась и стала предпринимать решительные шаги. В результате 31 июля 1812 года Франсиско де Миранда был арестован и перевезен в Испанию, где в 1816 году скончался в тюрьме.

Знамя революции подхватил Симон Боливар, под командованием которого повстанцы добьются реальной независимости. Не случайно сейчас Венесуэла носит официальное название «Боливарианской Республики». Но Миранда останется в памяти и получит в народе прозвище «Предтеча». В 2012 году в Санкт-Петербурге, столь счастливом для него и Венесуэлы, тогдашний президент Уго Чавес откроет ему памятник.

Но биография Миранды не единственное, что связывает Россию с Венесуэлой. В 1947 году правительство страны приняло решение осваивать глубинные территории и для этого пригласило всех желающих иностранцев. Самой мощной частью оказались русские эмигранты – как первой волны, возникшей после 1917 года, так и второй – из числа военнопленных и угнанных на работы во время Великой Отечественной войны и потом побоявшихся вернуться на родину.Первоначально переселенцы брались за любую низкоквалифицированную работу. Но очень быстро, благодаря своему образованию, стали занимать уже иные должности. Инженеры возглавили многочисленные стройки, университет в Каракасе наполнился русскими преподавателями. В результате резко поднялся и общий интеллектуальный уровень страны. Они и их потомки сейчас играют немаловажную роль в сохранении дружеских отношений с Россией.