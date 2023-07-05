Стали известны самые популярные у москвичей клички собак

Стали известны самые распространенные у москвичей клички собак, пишет ВМ.

© Banki.loans

"По статистике, чаще всего москвичи называют собак кличками Мишель, Боня, Арчи, Ричард и Чарли. Среди фаворитов также Ева и Ника", — рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

На портале mos.ru горожане записываются к ветеринару - так специалисты и узнали наиболее распространенные имена. В разделе записи к ветврачу представлено свыше пятнадцати типов услуг.

Также в Москве можно купить медальон, внутрь него помещают ссылку на анкету животного. Это кличка, пол и контакты хозяина.